Auch in diesem Jahr dominieren die Bayern die Bundesliga nach Belieben und haben mit Harry Kane den mit Abstand besten Torschützen in den eigenen Reihen. Dennoch stellt ihn Haris Tabakovic in einem Torjäger-Ranking in den Schatten.

Kein Knipser ist für seinen Klub so wichtig wie dieser Schweizer

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Erst 14 Runden wurden in der laufenden Bundesligasaison gespielt, doch scheint die Meisterschaft gefühlt bereits entschieden. Die meisten Siege, die meisten Tore, die wenigsten Gegentreffer und natürlich die meisten Punkte: Bayern München fegt über den deutschen Klubfussball hinweg und liegt schon neun Punkte vor Leipzig auf Rang 2.

Einen grossen Anteil an dieser Leistung hat Stürmerstar Harry Kane, der an unglaublichen 21 der bisher 51 Bayern-Toren beteiligt war (18 eigene Treffer). Er bringt es somit auf einen Toranteil von starken 41,2 Prozent. Und dennoch gibts einen, der für die Tore seines Vereins noch entscheidender ist: Haris Tabakovic.

Tabakovic führt Ranking mit Fabelquote an

Sieben Treffer und zwei Vorlagen in 13 Spielen sind eine solide Ausbeute, wenn man weder Kane noch Mbappé oder Haaland heisst. Tabakovics Wert für seinen aktuellen Verein Gladbach zeigt sich aber besonders in einer anderen Statistik. Vergleicht man seine Ausbeute mit der gesamten Anzahl Treffer, die die Fohlen im bisherigen Saisonverlauf erzielten (18), ergibt sich eine Quote von glatten 50 Prozent.

Bedeutet: An jedem zweiten Treffer hatte der Stürmer, der in der Schweiz geboren ist, seine Füsse im Spiel. An diesen Wert kommt nicht einmal Harry Kane ran, der zwar alleine so viele Tore wie ganz Gladbach schoss, gleichzeitig aber Teil eines Teams mit deutlich stärkerem Toroutput ist. Gelingt ihm im gegnerischen Strafraum für einmal nichts, gibts bei den Bayern andere, die für Jubel in der Fankurve sorgen.

Tabakovics Quote von 50 Prozent ist nicht nur in dieser Saison ein beeindruckender Wert, sondern auch mit Blick auf die letzten fünf Jahre Bundesliga. Nur einmal wies ein Spieler einen noch höheren Anteil auf: Branimir Hrgota von Greuther Fürth beendete die Saison 2021/22 mit einem persönlichen Anteil von 53,6 Prozent. In dieser Hinsicht wichtigster Stürmer der laufenden Spielzeit im internationalen Vergleich ist Kylian Mbappé, der an knapp 62 Prozent aller Ligatore von Real Madrid beteiligt war. In der Super League führt Xherdan Shaqiri das Ranking mit 56 Prozent an.

Rieder in Bundesliga-Top-20, Manzambi und Muheim folgen weiter hinten

Der erste Schweizer Nationalspieler im deutschlandinternen Ranking 2025/26 ist Fabian Rieder auf Platz 17. Mit seinen zwei Vorlagen und drei Toren macht er einen knappen Drittel der 17 Augsburg-Tore in dieser Saison aus (29,4 Prozent). Weiter hinten in der Liste folgen Johan Manzambi (Platz 38, 23,8 Prozent) und Miro Muheim (Platz 60, 20 Prozent). Bester Schweizer zum Saisonende der letzten fünf Jahre war Breel Embolo 2021/22 mit 24,1 Prozent – wie Tabakovic im Dress von Gladbach.