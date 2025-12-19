DE
Nach Augen-Operation
Verpasst Bayern-Star das letzte Spiel des Jahres?

Michael Olise hat sich einer Augenoperation unterzogen. Ein Einsatz des Franzosen beim letzten Bayern-Spiel des Jahres gegen Heidenheim ist ungewiss.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Darum gehts

  • Michael Olise könnte Spiel gegen Heidenheim verpassen nach kleiner Augenoperation
  • Bayern will kein Risiko eingehen, Luis Diaz kehrt nach Gelbsperre zurück
  • Manuel Neuer fällt mit Muskelfaserriss aus, zugezogen beim 2:2 gegen Mainz
Cédric HeebRedaktor Sport

Michael Olise (24) könnte das letzte Spiel des FC Bayern München am Sonntag auswärts gegen Heidenheim (17.30 Uhr) verpassen. Wie «Bild» und Sky berichten, hat sich der Franzose einer kleinen Augenoperation unterzogen.

Den Medienberichten zufolge bestünde zwar die Chance, dass der Flügelspieler zur Verfügung steht, da er am Mittwoch bereits wieder eine Laufeinheit absolvieren konnte. Dennoch wolle man bei den Bayern kein Risiko eingehen, sollte ein Einsatz zu früh kommen – zumal mit Luis Díaz (28) ein anderer Aussenstürmer nach seiner Gelbsperre zurückkehrt.

Sicher ist dagegen der Ausfall von Captain Manuel Neuer (39). Der Keeper hat sich beim 2:2 gegen Mainz am letzten Sonntag einen Muskelfaserriss zugezogen.

