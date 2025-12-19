Michael Olise hat sich einer Augenoperation unterzogen. Ein Einsatz des Franzosen beim letzten Bayern-Spiel des Jahres gegen Heidenheim ist ungewiss.

Darum gehts Michael Olise könnte Spiel gegen Heidenheim verpassen nach kleiner Augenoperation

Bayern will kein Risiko eingehen, Luis Diaz kehrt nach Gelbsperre zurück

Manuel Neuer fällt mit Muskelfaserriss aus, zugezogen beim 2:2 gegen Mainz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Michael Olise (24) könnte das letzte Spiel des FC Bayern München am Sonntag auswärts gegen Heidenheim (17.30 Uhr) verpassen. Wie «Bild» und Sky berichten, hat sich der Franzose einer kleinen Augenoperation unterzogen.

Den Medienberichten zufolge bestünde zwar die Chance, dass der Flügelspieler zur Verfügung steht, da er am Mittwoch bereits wieder eine Laufeinheit absolvieren konnte. Dennoch wolle man bei den Bayern kein Risiko eingehen, sollte ein Einsatz zu früh kommen – zumal mit Luis Díaz (28) ein anderer Aussenstürmer nach seiner Gelbsperre zurückkehrt.

Sicher ist dagegen der Ausfall von Captain Manuel Neuer (39). Der Keeper hat sich beim 2:2 gegen Mainz am letzten Sonntag einen Muskelfaserriss zugezogen.

