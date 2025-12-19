Darum gehts
- Michael Olise könnte Spiel gegen Heidenheim verpassen nach kleiner Augenoperation
- Bayern will kein Risiko eingehen, Luis Diaz kehrt nach Gelbsperre zurück
- Manuel Neuer fällt mit Muskelfaserriss aus, zugezogen beim 2:2 gegen Mainz
Michael Olise (24) könnte das letzte Spiel des FC Bayern München am Sonntag auswärts gegen Heidenheim (17.30 Uhr) verpassen. Wie «Bild» und Sky berichten, hat sich der Franzose einer kleinen Augenoperation unterzogen.
Den Medienberichten zufolge bestünde zwar die Chance, dass der Flügelspieler zur Verfügung steht, da er am Mittwoch bereits wieder eine Laufeinheit absolvieren konnte. Dennoch wolle man bei den Bayern kein Risiko eingehen, sollte ein Einsatz zu früh kommen – zumal mit Luis Díaz (28) ein anderer Aussenstürmer nach seiner Gelbsperre zurückkehrt.
Sicher ist dagegen der Ausfall von Captain Manuel Neuer (39). Der Keeper hat sich beim 2:2 gegen Mainz am letzten Sonntag einen Muskelfaserriss zugezogen.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
14
40
38
2
RB Leipzig
14
13
29
3
Borussia Dortmund
14
12
29
4
Bayer Leverkusen
14
11
26
5
TSG Hoffenheim
14
9
26
6
VfB Stuttgart
14
3
25
7
Eintracht Frankfurt
14
0
24
8
Union Berlin
14
-4
18
9
SC Freiburg
14
-2
17
10
1. FC Köln
14
-1
16
11
Borussia Mönchengladbach
14
-4
16
12
Werder Bremen
14
-10
16
13
VfL Wolfsburg
14
-4
15
14
Hamburger SV
14
-9
15
15
FC Augsburg
14
-11
13
16
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
14
-13
7