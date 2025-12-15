Bayern-Goalie Neuer fällt mit Verletzung aus

Manuel Neuer fällt beim FC Bayern München aus. Der Torhüter erlitt im Spiel gegen Mainz einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Bayern München muss in den nächsten Tagen auf Manuel Neuer (39) verzichten. Der Goalie hat sich im Spiel gegen Mainz am Sonntag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister am Montagmorgen kommuniziert.

Gemäss «Bild» wird der 39-Jährige das letzte Spiel des Kalenderjahres am Sonntag gegen Heidenheim verpassen. Demnach soll Neuer erst im neuen Jahr wieder fit sein. Die Bayern haben keine Ausfallzeit angekündigt.