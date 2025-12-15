DE
Fussballjahr zu Ende
Bayern-Goalie Neuer fällt mit Verletzung aus

Manuel Neuer fällt beim FC Bayern München aus. Der Torhüter erlitt im Spiel gegen Mainz einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel.
Publiziert: 13:23 Uhr
Manuel Neuer verpasst voraussichtlich das letzte Spiel des Jahres wegen eines Muskelfaserrisses.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Bayern München muss in den nächsten Tagen auf Manuel Neuer (39) verzichten. Der Goalie hat sich im Spiel gegen Mainz am Sonntag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister am Montagmorgen kommuniziert.

Gemäss «Bild» wird der 39-Jährige das letzte Spiel des Kalenderjahres am Sonntag gegen Heidenheim verpassen. Demnach soll Neuer erst im neuen Jahr wieder fit sein. Die Bayern haben keine Ausfallzeit angekündigt.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
14
40
38
2
RB Leipzig
RB Leipzig
14
13
29
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
14
12
29
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
14
11
26
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
14
9
26
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
14
3
25
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
14
0
24
8
Union Berlin
Union Berlin
14
-4
18
9
SC Freiburg
SC Freiburg
14
-2
17
10
1. FC Köln
1. FC Köln
14
-1
16
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
14
-4
16
12
Werder Bremen
Werder Bremen
14
-10
16
13
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
14
-4
15
14
Hamburger SV
Hamburger SV
14
-9
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
14
-11
13
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
14
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
