Bayern-Goalie Neuer fällt mit Verletzung aus

Cédric HeebRedaktor Sport
Der FC Bayern München muss in den nächsten Tagen auf Manuel Neuer (39) verzichten. Der Goalie hat sich im Spiel gegen Mainz am Sonntag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister am Montagmorgen kommuniziert.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gemäss «Bild» wird der 39-Jährige das letzte Spiel des Kalenderjahres am Sonntag gegen Heidenheim verpassen. Demnach soll Neuer erst im neuen Jahr wieder fit sein. Die Bayern haben keine Ausfallzeit angekündigt.
Mehr zur 1. Bundesliga
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
14
40
38
2
RB Leipzig
14
13
29
3
Borussia Dortmund
14
12
29
4
Bayer Leverkusen
14
11
26
5
TSG Hoffenheim
14
9
26
6
VfB Stuttgart
14
3
25
7
Eintracht Frankfurt
14
0
24
8
Union Berlin
14
-4
18
9
SC Freiburg
14
-2
17
10
1. FC Köln
14
-1
16
11
Borussia Mönchengladbach
14
-4
16
12
Werder Bremen
14
-10
16
13
VfL Wolfsburg
14
-4
15
14
Hamburger SV
14
-9
15
15
FC Augsburg
14
-11
13
16
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
14
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg