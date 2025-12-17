Bayern München muss im Champions-League-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise Teile der Südkurve sperren. Die Uefa reagiert damit auf den Pyrotechnik-Einsatz im Spiel gegen Sporting Lissabon und verhängt zusätzlich eine Geldstrafe.

Darum gehts Bayern München muss nächstes Champions-League-Heimspiel vor teilweise leerer Fankurve austragen

Uefa verhängt Bewährungsstrafe und Geldstrafen gegen Bayern München

Eintracht Frankfurt erhält 38'000 Euro Strafe und Verbot für Gäste-Tickets

Bayern München muss sein Champions-League-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar vor einer teilweise leeren Fankurve austragen. Die Uefa ordnete als Reaktion auf den massiven Einsatz von Pyrotechnik im Heimspiel gegen Sporting Lissabon am 9. Dezember (3:1) eine Sperrung der Blöcke 111 bis 114 im Unterrang der Südkurve an. Diese Befürchtung hat Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen schon nach dem Spiel geäussert und zeigte sich enttäuscht von den eigenen Fans.

Die Uefa verhängte zudem eine auf zwei Jahre ausgesetzte Bewährungsstrafe gegen die Bayern, die die Sperrung der gesamten Südtribüne vorsieht. Ausserdem müssen die Münchner eine Geldstrafe in Höhe von 30'000 Euro zahlen, hinzu kommen 16'000 Euro für das Blockieren von Durchgängen. Für das Spiel beim FC Arsenal am 26. November (1:3) erhielten die Bayern zudem eine Geldstrafe in Höhe von 70'000 Euro. In London war es zu Auseinandersetzungen von Münchner Fans mit Ordnungskräften gekommen, die das Aufhängen eines Banners verhindern wollten.

Bestraft wurde auch Eintracht Frankfurt. Die Hessen dürfen für das Auswärtsspiel bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan am 21. Januar keine Gäste-Tickets verkaufen, hinzu kommen 38'000 Euro Strafe. Eintracht-Fans hatten laut Urteil im Spiel beim FC Barcelona am 9. Dezember (1:2) Pyrotechnik gezündet, die Toiletten im Gästebereich beschädigt und Gegenstände geworfen.