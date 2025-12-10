Bei Bayern Münchens 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon in der Champions League sorgte massiver Pyro-Einsatz in der Südkurve für Ärger. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigt sich enttäuscht. Er befürchtete gar einen Spielabbruch.

Darum gehts Bayern-Fans zünden Pyros, Dreesen befürchtet Spielabbruch und UEFA-Strafen

Dreesen hat engen Draht zu Fans, fühlt sich von Vorfall persönlich getroffen

Teile der Südkurve werden beim nächsten CL-Heimspiel Ende Januar ausgeschlossen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

In München herrscht nach dem gestrigen Champions-League-Abend nicht die Euphorie, sondern der Ärger. Beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon verwandelte die Südkurve die Allianz-Arena in ein rotes Inferno. Dutzende Pyros wurden entzündet und minutenlang war die Kurve in dichtem Nebel.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen reagierte auf den Vorfall sichtlich enttäuscht. Nach dem Spiel zeigt er sich in einem Interview fassungslos: «Ich hatte Sorge, dass das Spiel abgebrochen wird.»

Dreesens Reaktion fällt so aus, weil dem Klub nun erneut Ärger mit der Uefa droht. Saftige Geldstrafen sind möglich. Wegen eines Vorfalls während eines Spiels in der letzten Champions-League-Saison (gegen Bayer Leverkusen) steht Bayern zudem noch unter Bewährung. Beim nächsten CL-Heimspiel Ende Januar gegen Union Saint-Gilloise werden deshalb Teile Südkurve vom Spiel ausgeschlossen, wie auch Dreesen nun sagt.

Dreesen pflegt enge Fanbeziehung

Laut «Sport1» dürfte dieser Vorfall für den Bayern-CEO auch persönlich ärgerlich sein. Innerhalb der Bayern-Führung gibt es demnach niemanden, der einen so engen Draht zu den aktiven Fans hat wie er. Bei den Fans gilt er fast als «Volkstribun». Einer, der zuhört, vermittelt, deeskaliert. Ein Chef, der nicht von oben herab spricht, sondern die Bedürfnisse der Kurve ernst nimmt. Jahrelang hat er die Fans unterstützt, ihnen den Rücken freigehalten und Strafen abgefedert.

Während Uli Hoeness immer wieder in Richtung Ultras austeilt und Vorgänger Oliver Kahn oft distanziert wirkte, pflegt Dreesen seit Jahren diesen fast schon ungewöhnlich nahbaren Stil. Umso schwerer wiegt jetzt die gefühlte Illoyalität.

Auch Sportvorstand Max Eberl findet deutliche Worte. Nach dem Spiel sagte der 52-Jährige: «Ich bin gespannt, was passiert. Man hat ein bisschen sein eigenes Schicksal in der Hand, und wenn man dann Pyro macht und auf Bewährung ist, dann kann es eben Konsequenzen geben.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos