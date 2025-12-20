Wolfsburg befördert Interimscoach zum Cheftrainer

Seit zehn Tagen ist Pirmin Schwegler beim VfL Wolfsburg als Sportchef tätig. Mit der Trainerwahl hat er nun eine erste wegweisende Entscheidung getroffen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der VfL Wolfsburg hat Interimscoach Daniel Bauer (43) offiziell zum Chef befördert, das gab der Klub vor dem Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag bekannt. Er erhält einen Vertrag bis 2027

Die Trainerentscheidung ist zugleich die erste grosse Amtshandlung von Pirmin Schwegler, der erst seit zehn Tagen als Schweizer Neo-Sportchef im Amt ist. «Die Leistungen auf dem Platz – und auch die Ergebnisse – sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass Daniel der richtige Mann ist, um den bestmöglichen sportlichen Erfolg in dieser Saison und auch darüber hinaus zu erreichen», begründet Schwegler den Entscheid zugunsten von Daniel Bauer.

Auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen findet lobende Worte für den neuen Cheftrainer der Wölfe: «Daniel hat die Mannschaft erneut in einer schwierigen Phase übernommen und sie nicht nur stabilisiert, sondern Woche für Woche weiterentwickelt. Er hat es geschafft, eine starke Einheit zu formen und neues Leben in das Team zu bringen.»

Bauer hatte am 9. November interimistisch den entlassenen Paul Simonis ersetzt und in vier Spielen sieben Punkte geholt. Der 42-Jährige selbst zeigt sich motiviert: «Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen enorm gut gearbeitet und gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Trainerteam und den Spielern weiter an unserer Entwicklung zu arbeiten und alles für den VfL herauszuholen.»

