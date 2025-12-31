Die Beziehung mit dem «Winnetour-Darsteller nahm das Sexsymbol mit ins Grab. Die Liebe zu den Tieren verband die beiden trotz Trennung bis zu Pierre Brices Tod 2015. Bis zum Schluss empfanden sie nach wie vor tiefe Zuneigung füreinander.

Darum gehts Brigitte Bardot (†91) und Pierre Brice (†86) hatten 1953 eine heimliche Affäre

Ihre Liebe begann bei einem Fotoshooting, hielt aber nur kurze Zeit

Pierre Brice war 24, Brigitte Bardot 19 Jahre alt

Silja Anders Redaktorin People

Sie war eine der begehrtesten Frauen der Welt, er ein Frauenschwarm sondergleichen. Brigitte Bardot (†91) und Pierre Brice (1929–2015) teilten jedoch einst mehr als nur ihr gutes Aussehen.

Wie «Bild» erfahren hat, hatten Bardot und Brice in jungen Jahren ein kurzes Liebesverhältnis. Eine Tatsache, die beide nie an die grosse Glocke hängten und von der nur die engsten Vertrauten etwas wussten.

Geheime und kurze Liebschaft

Kennengelernt hatten sie sich 1953 bei einem Fotoshooting für das französische Magazin «Les Veillées des chaumières». Pierre Brice war noch weit von seiner Karriere als Winnetou entfernt, 24 Jahre jung, hochdekorierter Heimkehrer vom Indochina-Krieg. Brigitte Bardot war 19 Jahre alt und stand am Anfang ihrer Karriere. Für das Magazin mussten die zwei schönen jungen Menschen ein Brautpaar inszenieren. Während die Hochzeit auf dem Bild nicht echt war, entwickelten sich richtige Gefühle zwischen Pierre Brice und Brigitte Bardot. Ihre Liebe war allerdings nur von kurzer Dauer – und geheim.

Doch sie gingen nicht im Streit auseinander. Ihre Liebe zu den Tieren verband die beiden ihr Leben lang. Und auch zu Pierre Brices späterer Ehefrau Hella Brice (76) entwickelte Bardot eine ebenso innige Verbundenheit, wie sie sie zu Pierre Brice pflegte. In einem Brief an die beiden im September 2009 schrieb Brigitte Bardot: «Die Freunde der Tiere sind für immer meine Freunde. Besonders Pierre Brice, der zu Beginn meiner Karriere mein Glücksbringer war. Heute ist er mein Fahnenträger für meine Stiftung. Danke, Pierre! (...) Ich bin in meinem Herzen bei euch. Ich liebe euch. Liebt die Tiere!»

Gründe für Liebesaus weiss nicht einmal Hella Brice

Eifersucht gegenüber Brigitte Bardot spielte für Hella Brice nie eine Rolle. Gegenüber «Bild» verrät sie: «Pierre hat mir erzählt, dass sie mal für einige Zeit zusammen waren. Warum es auseinanderging, weiss ich nicht. Vielleicht, weil das Universum mich ihm schon angekündigt hat. Wir haben mit grossem Respekt verfolgt, wie sich Brigitte für den Tierschutz engagiert hat, und fanden das grossartig.»

Während Pierre Brice in Hella Brice seine grosse Liebe fand und von 1976 bis zu seinem Tod 2015 mit ihr liiert war, heiratete Brigitte Bardot ganze vier Mal. Zuletzt war sie seit 1992 mit dem Industriellen Bernard d'Ormale (84) verheiratet. Aus ihrer zweiten Ehe mit dem Schauspieler Jacques Charrier (1936–2025) stammt ihr einziges Kind, ihr Sohn Nicolas-Jacques Charrier (65).