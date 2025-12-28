Mit 91 Jahren ist Brigitte Bardot in Frankreich gestorben. Ihr Lebensweg führte die Ikone immer wieder in die Schweiz. Und wegen ihrem Einsatz für Tiere erhielt ein Bundesrat kürzlich einen bösen Brief.

Darum gehts Brigitte Bardot (†91) wurde als Teenager berühmt und hatte vier Ehen

Sie kritisierte 2023 die Schweizer Wolfspolitik als «mörderischen Wahnsinn»

Seit 1992 war sie mit Bernard d'Ormale (84) verheiratet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Sie war erst ein Teenager, als ihr Leben in die Öffentlichkeit geriet und bereits mit 18 Jahren war Brigitte Bardot (†91) zum ersten Mal verheiratet. Ein Dok-Film über das Leben der Schauspiel-Ikone, der 2023 im französischen Fernsehen lief, beleuchtete, welche Schwierigkeiten das Leben der Bardot bereitete. Ausführlich spricht sie darin über ihr unerträgliches Verhältnis zur Mutterschaft.

Zwei Mal führte sie ihr Weg deshalb schon als junge Frau in die Schweiz – Bardot wurde ungewollt schwanger und reiste für illegale Abtreibungen über die Grenze.

Die Schweiz sollte auch später ein Bestandteil des Lebens der Französin bleiben. In den 60er-Jahren heiratete sie den Playboy Gunter Sachs (1932–2011), der sich zu dieser Zeit in Gstaad niederliess. Das Jetset-Paar zeigte sich oft gemeinsam im Berner Oberland.

Röstis «mörderischer Wahnsinn»

Ihr endgültiges Liebesglück fand sie letztlich erst in der vierten Ehe. Mit dem Geschäftsmann Bernard d'Ormale (84) war sie seit 1992 verheiratet.

Was Brigitte Bardot aber vor allem Halt im Leben gab, war ihre Liebe für Tiere. Als sie sich Anfang der 70er-Jahre aus dem Filmgeschäft zurückzog, legte sie ihren ganzen Fokus auf den Tierschutz. Und auch der sollte sie wieder mit der Schweiz in Verbindung bringen.

2023 wandte sie sich mit einem wütenden Brief an Bundesrat Albert Rösti (58). Sie bezeichnete die Schweizer Wolfspolitik als «Schande». Sie prangerte Röstis «mörderischen Wahnsinn» an. «Sie können keinen Krieg gegen ein Tier führen», so die Französin damals, «das nichts dafür kann und wertvoll für die Artenvielfalt ist».