Damit wurde Brigitte Bardot berühmt
1:22
Mit 91 Jahren verstorben:Damit wurde Brigitte Bardot berühmt

Entgegen ihres Wunsches
Film-Ikone Brigitte Bardot (†91) soll auf Friedhof in Saint-Tropez beerdigt werden

Film-Ikone Brigitte Bardot starb am Sonntag mit 91 Jahren auf ihrem Anwesen in Südfrankreich. Entgegen ihrem Willen wird sie in einer Woche auf einem Friedhof und nicht zu Hause beerdigt.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Sie hätte sich eine Beisetzung auf ihrem Anwesen in La Madrague in Saint-Tropez gewünscht.
Foto: AFP

  • Brigitte Bardot wird am 7. Januar in Saint-Tropez beerdigt
  • Bardot starb am 28. Dezember 2025 mit 91 Jahren
  • Die Beisetzung erfolgt entgegen ihrem Wunsch nach einem Grab auf La Madrague
AFP und Natalie Zumkeller

Die verstorbene französische Film-Ikone Brigitte Bardot (†91) soll auf einem Küsten-Friedhof in Saint-Tropez beigesetzt werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Geplant ist die Beerdigung für den 7. Januar.

Bardot war am frühen Sonntagmorgen im Alter von 91 Jahren auf ihrem Anwesen in Südfrankreich gestorben. Wie der Sprecher der von ihr gegründeten und nach ihr benannten Tierschutz-Stiftung, Bruno Jacquelin, dem Nachrichtensender BFMTV sagte, tat Bardot um 5.55 Uhr ihre letzten Atemzüge.

Letzte Momente mit Ehemann verbracht

Bei ihr sei Bernard d'Ormale gewesen, mit dem sie in vierter Ehe verheiratet war. «Sie hat ihm ganz sanft ihren kleinen Kosenamen für ihn gesagt, nämlich ‹piou piou›. Und dann war es zu Ende», schilderte der Sprecher die letzten Momente vor dem Ableben des einstigen Stars.

Fans und Medien in aller Welt gedachten derweil der früheren Schauspielerin. Bewunderer und Bewunderinnen brachten Blumen zu ihrem Anwesen in Saint-Tropez, Zeitungen in aller Welt kommentierten sowohl ihre Bedeutung für das Kino und ihr Engagement für Tiere als auch ihre umstrittenen politischen Rechtsaussen-Positionen.

Beerdigung entgegen ihres Wunsches

Am Montag reisten Menschen aus Bardots Umfeld für die Vorbereitungen ihrer Beerdigung an. Die 91-Jährige hatte zwar noch kurz vor ihrem Tod den Wunsch nach einem schlichten Grab auf ihrem Anwesen La Madrague in Saint-Tropez geäussert.

Nach Angaben der Stadtverwaltung soll sie aber letztlich auf dem Friedhof am Mittelmeer beerdigt werden, wo bereits ihre Eltern ihre letzte Ruhestätte haben. Derweil wurden bereits Appelle laut, der Élysée-Palast des französischen Präsidenten Macron solle Bardot mit einem grossen Trauerzug ehren.

