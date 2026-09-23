Dieser Star ist ein riesiger Herbst- und Halloween-Fan. Um ihre Fans schonmal auf die Jahreszeit einzustimmen, postet sie ein altes Kinderfoto, das sie in ihrem Halloween-Look zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vanessa Hudgens teilt Kinderfoto mit 47,7 Mio. Instagram-Followern

Bild zeigt sie mit 3 Jahren in divaähnlicher Pose

Hudgens ist bekannter Halloween-Fan und feiert schon ab September

Sophie Ofer Redaktorin People

Sie ist einer der grössten Disney-Stars ihrer Generation. Doch einst war sie ein kleines Mädchen, das als Tochter eines Feuerwehrmanns und einer Büroangestellten in der kalifornischen Grossstadt San Diego aufwuchs. Damals wusste noch niemand, welche unglaubliche Karriere ihr noch bevorstand.

Auf Instagram lässt die «High School Musical»-Schauspielerin ihre 47,7 Millionen Follower nun in ihr altes Fotoalbum blicken – und teilt ein Bild aus genau dieser Zeit. «Sie wusste schon als Kind, wer sie ist!», schreiben Fans begeistert, als sie die selbstbewusste, «divenhafte» Pose der damals Dreijährigen sehen.

«Frohen Herbst euch allen»

«Mit drei war ich wirklich auf meinem Höhepunkt», scherzt Vanessa Hudgens (37) auf Instagram über das Foto. Das Bild zeigt sie als kleines Kind auf einem gelben Stuhl sitzend, lässig die Beine überschlagen, ein aufgeschlagenes Kinderbuch in der Hand. Dazu lächelt sie herzig. Sie trägt ein knallgelbes Kleid, eine weisse Mütze und weisse Schuhe.

«Frohen Herbst euch allen», wünscht Hudgens ihren Fans in dem Post. Sie wissen seit Jahren, dass Hudgens ein riesiger Halloween-Fan ist und die Saison regelmässig schon im September einläutet.

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«Sooo süss!», liest man in tausendfacher Ausführung in den Kommentaren unter ihrem Kinderfoto. Hudgens' Fans sind überzeugt: Hudgens wusste schon als Kind, dass sie ein Star ist. «Eine richtige kleine Diva. So herzig!»

Mit ihrem Ehemann Cole Tucker (30) hat Hudgens mittlerweile selbst zwei Kinder, die 2024 und 2025 geboren wurden.