DE
FR
Abonnieren

Schon damals eine Diva
Disney-Star öffnet Fotoalbum aus der Kindheit

Dieser Star ist ein riesiger Herbst- und Halloween-Fan. Um ihre Fans schonmal auf die Jahreszeit einzustimmen, postet sie ein altes Kinderfoto, das sie in ihrem Halloween-Look zeigt.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/5
Wer errät, um welchen Disney-Star es sich hier handelt?
Foto: Instagram: @vanessahudgens

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Vanessa Hudgens teilt Kinderfoto mit 47,7 Mio. Instagram-Followern
  • Bild zeigt sie mit 3 Jahren in divaähnlicher Pose
  • Hudgens ist bekannter Halloween-Fan und feiert schon ab September
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
Sophie OferRedaktorin People

Sie ist einer der grössten Disney-Stars ihrer Generation. Doch einst war sie ein kleines Mädchen, das als Tochter eines Feuerwehrmanns und einer Büroangestellten in der kalifornischen Grossstadt San Diego aufwuchs. Damals wusste noch niemand, welche unglaubliche Karriere ihr noch bevorstand.

Auch sie posteten Fotos von sich als Kind
Deutsche Schauspielerin überrascht Fans mit herzigem Kinderfoto
«Erkennt man an den Augen»
Deutscher Promi begeistert Fans mit herzigem Kinderfoto
Welche bekannten Schweizerinnen verstecken sich hinter diesen Kinderbildern?
Teste dein Promi-Wissen
Wer steckt hinter diesen Kinderfotos?
Michelle Hunziker teilt herzige Kinderfotos
Tochter Aurora wird 29
Michelle Hunziker teilt herzige Kinderfotos
Hättest du diesen Weltstar erkannt?
Erkennst du, wer es ist?
Weltstar teilt herziges Kinderfoto mit verstorbener Mutter

Auf Instagram lässt die «High School Musical»-Schauspielerin ihre 47,7 Millionen Follower nun in ihr altes Fotoalbum blicken – und teilt ein Bild aus genau dieser Zeit. «Sie wusste schon als Kind, wer sie ist!», schreiben Fans begeistert, als sie die selbstbewusste, «divenhafte» Pose der damals Dreijährigen sehen.

«Frohen Herbst euch allen»

«Mit drei war ich wirklich auf meinem Höhepunkt», scherzt Vanessa Hudgens (37) auf Instagram über das Foto. Das Bild zeigt sie als kleines Kind auf einem gelben Stuhl sitzend, lässig die Beine überschlagen, ein aufgeschlagenes Kinderbuch in der Hand. Dazu lächelt sie herzig. Sie trägt ein knallgelbes Kleid, eine weisse Mütze und weisse Schuhe.

«Frohen Herbst euch allen», wünscht Hudgens ihren Fans in dem Post. Sie wissen seit Jahren, dass Hudgens ein riesiger Halloween-Fan ist und die Saison regelmässig schon im September einläutet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

«Sooo süss!», liest man in tausendfacher Ausführung in den Kommentaren unter ihrem Kinderfoto. Hudgens' Fans sind überzeugt: Hudgens wusste schon als Kind, dass sie ein Star ist. «Eine richtige kleine Diva. So herzig!» 

Mit ihrem Ehemann Cole Tucker (30) hat Hudgens mittlerweile selbst zwei Kinder, die 2024 und 2025 geboren wurden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen