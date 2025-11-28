Die Stars teilen gerne Fotos aus ihren Kindertagen. Bei manchen erkennt man ziemlich schnell, um wen es sich handelt, bei anderen weniger. Hättet ihr diese Stars von ihren Kinderfotos erkannt?

Darum gehts Schweizer Stars teilen nostalgische Kinderfotos auf Instagram

Vier bekannte Moderatorinnen werden anhand ihrer Kindheitsbilder vorgestellt

Eine der Moderatorinnen wurde 1999 zur schönsten Frau der Schweiz gewählt

Silja Anders Redaktorin People

Die Haare dunkel und schulterlang, ein Pony über der Stirn, blaue Augen und ein niedliches Lächeln, das die neu gewachsenen Zähne zeigt – ein kleiner Blick zurück in die Vergangenheit, eine nostalgische Reise in die Kindertage. Das bietet ein Schweizer Star seinen Fans auf Instagram.

Inzwischen ist die junge Dame von damals gross geworden, arbeitet als Moderatorin und Model und wurde 1999 sogar zur schönsten Frau der Schweiz gewählt. Die ehemalige Miss Schweiz schreibt zu ihrem Kinderbild übrigens: «Wenn man feststellt, dass man von klein auf fast immer wieder die gleiche Frisur hatte.» Na, wisst ihr schon, wer es ist? Die Lösung gibt es unten – ihr habt drei Versuche, zu erraten, um wen es sich hier handeln könnte.

Die oben genannte Moderatorin ist nicht die Einzige, die ihr Fotoalbum aus Kindheitstagen für ihre Fans öffnen.

Comedian und Bambi-Preisträgerin

Unsere nächste Kandidatin ist Mutter, blond und lebt inzwischen im Ausland. Sie ist schon seit etlichen Jahren im Showbusiness und moderierte dieses Jahr sogar den ESC in Basel. Ausserdem traf man sie letztens an der Bambi-Verleihung auf der Bühne an. Wer jetzt verwirrt ist und zwischen zwei Schweizerinnen schwankt, der bekommt noch einen Hinweis: Die hier gesuchte Dame ist vor allem als Comedian unterwegs und noch keine Grossmutter. Es ist natürlich ...

Entertainerin und Grossmutter

Kommen wir zur dritten Moderatorin. Ja, auch hier suchen wir wieder eine Moderatorin. Und auch sie ist blond, lebt im Ausland, war bei der Bambi-Verleihung auf der Bühne und moderierte den ESC. Sie ist allerdings Mutter von drei Töchtern, nicht nur zwei und inzwischen sogar Grossmutter. Früher stand sie als Moderatorin für «Deutschland sucht den Superstar» und «Wetten, dass ..?» vor der Kamera und geniesst die Dolce Vita in Italien – dabei vergisst sie ihre Schweizer Wurzeln aber nie. Ihr glaubt, zu wissen, wen wir hier suchen? Dann gebt eure Lösung unten ein und seht, ob ihr richtig liegt.

Moderatorin und Sägemehl-Königin

Kommen wir zur letzten Dame unserer fröhlichen Raterunde. Beruflich reiht sie sich wunderbar bei ihren Kolleginnen ein, denn auch sie ist Moderatorin. Ursprünglich kommt sie allerdings aus einem ganz anderen Bereich und moderiert inzwischen auch etwas andere Sendungen als Preisverleihungen und ESC-Shows. Das Mädchen mit der roten Schubkarre, welches ihr in der Bildstrecke oben sehen konntet, begann ihr Leben im Rampenlicht ganz unglamourös im Sägemehl beim Schwingen, wurde darin irgendwann zur Königin gekrönt und steht inzwischen regelmässig für das SRF vor der Kamera, wenn Jass-Begeisterte im Fernsehen Schellen, Rosen, Eicheln und Schilte schieben. Voilà, hier kommt:

