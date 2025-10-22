Darum gehts
- Hollywood-Star fährt in New Yorker U-Bahn
- Hygienemaske lässt ihn fast unerkannt bleiben
- Verschiedene Stars bevorzugen U-Bahn-Fahrt in New York
Stellt euch vor, ihr seid morgens auf dem Weg zum Schaffen, noch nicht ganz wach – und plötzlich steht euch ein Hollywood-Star gegenüber. Im ersten Moment dachte wohl ein Passagier in der New Yorker U-Bahn, dass er noch träumt, als er einen berühmten Schauspieler plötzlich vor sich stehen sah.
Schwarze Jeans, grüne Strickmütze, grüne Jacke und dunkle Stiefel. Dazu eine Brille auf der Nase und eine Hygienemaske über Mund und Nase. Na, hättet ihr ihn erkannt? Bei dem ÖV-Nutzer handelt es sich nämlich um niemand Geringeres als Oscar-Preisträger Tom Hanks (69). Dieser ist im Moment für sein neuestes Broadway-Stück «This World of Tomorrow». Zu den Proben fährt er dabei ganz bescheiden mit der U-Bahn.
Superstar anonym in New York unterwegs
Seine Tarnung konnte ihn zwar nicht gänzlich unkenntlich machen, doch brachte ihm auf dem Weg zur Arbeit offenbar trotzdem ein gewisses Mass an Anonymität. Wie die «New York Post» berichtet, soll Hanks sogar beinahe seinen Stopp verpasst haben und liess vor Schreck seine Tasche fallen.
Schon vor wenigen Tagen wurde Hanks in der U-Bahn gesichtet, ebenfalls auf dem Weg zum Theater. Wie die «New York Post» berichtet, sei der «You've Got Mail»-Darsteller am 7. Oktober mit der Linie 6 gefahren. Nach dem Aussteigen gönnte er sich an einem Strassenstand einen Kaffee, trank diesen gemütlich auf einer Parkbank und steckte einem Strassenmusiker anschliessend ein wenig Geld zu.
Tom Hanks ist mit seiner Vorliebe für den öffentlichen Verkehr nicht alleine unter seinen Freunden aus Hollywood. Im April dieses Jahres konnte man mit etwas Glück auch Harrison Ford (83) und Ehefrau Calista Flockhart (60) in der U-Bahn antreffen, die dort wie völlig normale Leute von A nach B unterwegs waren. Auch «Matrix»-Star Keanu Reeves (61) ist bekannt dafür, die U-Bahn in New York als Transportmittel zu bevorzugen. Fans filmten ihn dabei schon, wie er aufstand, um einer Frau seinen Platz anzubieten. Die Hollywood-Stars sind eben auch nur Menschen.