Herzig mit grossem Kreuz schaut der kleine Bub in die Kamera. Heute flimmert er in einer SRF-Sendung in tausende Schweizer Haushalte. Wisst ihr, wen wir meinen?

1/5 Na, wer ist wohl dieser kleine Ministrant? Nicht schummeln! Erst raten, dann weiter gucken. Foto: Instagram / Michel Birri

Darum gehts Als Kind wollte er Pfarrer werden, war sogar Ministrant

Heute ist Michel Birri (38) Moderator

Er wollte einst Pfarrer werden und mit diesem strengen Blick hätte er wohl so manchen Ministranten in seine Schranken gewiesen. Doch dieser kleine Mann auf dem Foto schlug schliesslich einen anderen Berufsweg ein.

Ganz so weit vom Predigen auf der Kanzel ist sein heutiger Job gar nicht. Er redet trotzdem über Gott und die Welt – allerdings mehr Welt als Gott. Und statt Kanzel ist es heute ein Fernsehstudio, das Radiostudio – oder seit neuestem das heimische Wohnzimmer mit Podcast-Mikrofon. Na, wisst ihr es schon?

Er steht bald auf der Theaterbühne

Der junge Mann auf dem Foto kommt aus dem Aargau und wohnt heute in Baden. In seinem Post auf Instagram verrät er, dass er sich einst in der Kirche erbrochen habe – und das ausgerechnet an Heiligabend.

Bald wird er in «Hotzenplotz» im Theater am Hechtplatz in Zürich auf der Bühne stehen. Mit Jennifer Bosshard (31) gründete er vor zwei Monaten einen Podcast mit dem Namen «B&B abgsetzt». Genau, bei dem jungen Herren handelt es sich um Moderator Michel Birri (38)!

Mit der Pfarrer-Karriere wurde es nichts

Pfarrer ist Birri nicht geworden, unterhält aber heute auf andere Art und Weise sein – zugegeben etwas anderes – Publikum. Nach dem Aus von «Gesichter & Geschichten» muss sich Birri neu orientieren, wie er Blick auch verriet. Wie es mit ihm weitergeht, bleibt abzuwarten. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Quereinstieg ins Pfarramt?