Am Cannes-Filmfestival im Mai zeigte sich die Schauspielerin noch mit rosa Spitzen, nun strahlen ihre Haare komplett in lachsrosa. Wisst ihr, von welchem «Twilight»-Star wir sprechen? Und löst sie damit einen neuen Frisurentrend aus?

Mit neuer Farbe in den Sommer

1/10 Beim diesjährigen Cannes Filmfestival setzte Kristen Stewart auf den Barbie-Look (2025). Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Kristen Stewart präsentiert neuen Hairstyle in Los Angeles

Rosa Haare sind Trend, inspiriert vom 90er-Grunge-Punk-Look

Hashtag #PinkHair auf TikTok hat Millionen von Aufrufen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sonya Jamil

Kristen Stewart (35) hat im Laufe der Jahre zahlreiche Frisuren und Haarfarben ausprobiert. Von der braven Bella mit brauner Mähne zu Twilight-Zeiten bis zur rebellischen Blondine mit Undercut präsentiert der Star nun sein nächstes Haar-Debüt.

Stewart spazierte diese Woche an der Seite von Ehefrau Dylan Meyer (37) mit einem lachsfarbenen Dutt, Micro-Pony und abgestimmten Streetstyle-Look unter der heissen Juli-Sonne in Los Angeles. Beinahe hätte man sie mit ihrem neuen Hairstyle und der grossen Sonnenbrille nicht erkannt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Barbie-Look in Cannes

Das Paar hat im April, drei Jahre nach der Verlobung fernab vom Blitzlichtgewitter, in Kalifornien geheiratet. Einen Monat später zeigten sie sich frischvermählt am Cannes-Filmfestival, um Stewarts' neustes Werk «The Chronology of Water» zu zelebrieren. Der Film basiert auf den gleichnamigen Memoiren der queeren Autorin und ehemaligen Profischwimmerin Lidia Yuknavitch. Stewart schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern führte auch Regie.

Der ehemalige «Twilight»-Star erstrahlte auf dem roten Teppich in Cannes in einem rosa Tweed-Look von Chanel, mit einem fliessenden Tüllrock und pastellrosa High Heels. Kombiniert mit den rosa Haarspitzen beschrieben US-Medien wie «People» ihren Look als «Barbie-Core» – inspiriert vom gleichnamigen Hype rund um den Greta-Gerwig-Film «Barbie».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Pink-Trend geht viral

Rosa Haare sind längst mehr als ein Teenie-Experiment, nicht umsonst hat der Hashtag #PinkHair (dt.: rosa Haare) auf Tiktok Millionen von Aufrufen. Laut dem Modemagazin «Instyle» gehören Pink-Töne 2025 zu den begehrtesten Haarfarben – und sind besonders beliebt bei kurzen Schnitten. Ob als pastelliger Hauch von Rosa oder knalliges Fuchsia: Promis wie Dua Lipa, Megan Fox oder Lizzo haben die Trendfarbe über die Jahre längst für sich entdeckt.

Nun reiht sich auch Kristen Stewart stilvoll ein und erinnert mit ihrer neuen Haarfarbe an den Grunge-Punk-Look der 90er-Jahre – Sängerin Gwen Stefani lässt grüssen.

Musikerin Gwen Stefani trug vor über 25 Jahren pink. Foto: WireImage

Auch in der Schweiz kommt Farbe ins Spiel: Designerin Nadja Stäubli von der Marke Sula etwa zeigt sich aktuell ebenfalls mit rosa Haaren – und beweist, dass der Trend alltagstauglich sein kann.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ob Kristen Stewart mit ihren lachsfarbenen Haaren wirklich einen neuen Hype lostritt? Möglich. Sicher ist: Pink-Töne sind zurück. Und wer weiss, vielleicht sehen wir bald noch mehr bunte Köpfe durch die Schweiz spazieren.