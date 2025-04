1/5 Kristen Stewart und ihre Partnerin Dylan Meier sollen heimlich geheiratet haben. Foto: WireImage for Vanity Fair

Am Ostersonntag hat Kristen Stewart (35) ihrer Verlobten Dylan Meyer (37) offenbar das Jawort gegeben. Wie das US-Promi-Portal «TMZ» berichtet, habe das Paar in einer intimen Zeremonie in Stewarts Haus in Los Angeles geheiratet.

Bilder, die dem Portal vorliegen, sollen die Trauung zeigen, zu der auch «Pretty Little Liars»-Star Ashley Benson (35) eingeladen gewesen sei. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Stewart ihrer Partnerin einen Ring ansteckt. Ein weiterer Schnappschuss zeigt, wie sich die beiden offenbar für einen Kuss nähern. Zwischen ihnen befindet sich ein üppiger Blumenstrauss mit weissen und violetten Blüten. Auf einem dritten Foto liegt sich das Paar in den Armen.

Eine grosse Hochzeit war nie geplant

Sowohl Stewart als auch Meyer haben sich für ihren demnach grossen Tag für helle, kurze Kleider entschieden. Dylan Meyer wählte ein champagnerfarbenes Dress mit Kragen und Knopfleiste. Am Oberkörper war es zudem transparent. Das Hochzeitsoutfit von Kristen Stewart hatte ein silbernes Muster.

Kristen Stewart ist seit 2019 mit der Drehbuchautorin und Schauspielerin Dylan Meyer zusammen, im November 2021 folgte die Verlobung. Eine grosse Hochzeit hatte das Paar nie geplant, wie Stewart im Februar 2024 dem «Rolling Stone» sagte. «Wir werden es vermutlich bald machen», kündigte die Schauspielerin damals an. Im selben Interview sprach sie auch über ihre Familienplanung: «Ich weiss nicht, wie meine Familie genau aussehen wird, aber es führt verdammt noch mal kein Weg daran vorbei, dass ich Kinder kriege.»