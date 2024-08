1/7 Die neue Sky-Fantasy-Serie «Fallen» ist eine Serienadaption der erfolgreichen Jugendbuch-Reihe von Lauren Kate.

«Twilight» Made in Switzerland: Die neue Mystery-Teenie-Serie «Fallen», die seit dem 12. August 2024 auf Sky zu sehen ist, erinnert in vielen Punkten an die berühmte Film-Trilogie, in der sich Kristen Stewart (34) als junge Bella in den Vampir Edward (Edward Pattinson, 38) und den Werwolf Jacob (Taylor Lautner, 32) verliebt. Doch anders als bei «Twilight» landet bei «Fallen» die junge Hauptdarstellerin nicht in einer neuen Schule auf dem Land, sondern in einem mysteriösen Internat, wo sie in ein Liebesdreieck zwischen einem wilden und einem schüchternen Jungen gezogen wird. Wie «Twilight» basiert auch «Fallen» auf einer populären Jugendbuch-Serie – in diesem Fall sind es die Erfolgsromane von US-Autorin Lauren Kate (43).

Produziert wurde «Fallen» von der Schweizer Produzentin und Regisseurin Claudia Bluemhuber (54), die bereits seit Jahren ein Fan der Jugendbuch-Reihe ist. «Ich wusste immer, diese Bücher haben das Potenzial für eine epische Serie», sagt Bluemhuber zu Blick. «Die reichhaltigen Charaktere und die mehrdimensionale Handlung sind perfekt für eine längere Erzählform geeignet.» Nachdem sich die Filmemacherin mit deutschen Wurzeln die Rechte am Stoff gesichert hatte, adaptierte sie den Stoff während der Corona-Pandemie zum Mehrteiler.

Starke Beziehung zur Autorin

Dass eine Schweizer Produktionsfirma sich die Rechte an einer erfolgversprechenden US-amerikanischen Fantasy-Serie sichern kann, sei kein Zufall, sondern habe mit der Chemie zwischen Produzentin und Autorin zu tun, erklärt die Filmemacherin. «In Hollywood geht es nicht immer nur ums Geld, sondern auch darum, die Geschichte zu verstehen und eine starke Beziehung zum Autor oder der Autorin aufzubauen.» Dies gelang Bluemhuber, die in der Vergangenheit bereits mit Twilight-Autorin Stephenie Meyer (50) zusammengearbeitet hatte, scheinbar besser als der Konkurrenz. «Wir konnten schnell eine gemeinsame Basis finden.»

Im Mittelpunkt von «Fallen» steht die 17-jährige Lucinda Price gespielt von der Britin Jessica Alexander («Arielle, die Meerjungfrau»). Nach einem Brand, bei dem ein Freund von ihr ums Leben kommt, wird die junge Frau ins Internat «Sword & Cross» geschickt, eine Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche. Dass in den Hauptrollen alles unbekannte Nachwuchsschauspieler zu sehen sind, sei ein bewusster Entscheid gewesen, erklärt die Produzentin. «Wir wollten junge, neue Gesichter. Wir wollten diesen jungen Schauspielern eine Chance geben, zu glänzen und ihre Karrieren aufzubauen», so die Filmemacherin. «Das bringt auch der Serie eine unverbrauchte, frische Kraft.»

«Wir wurden wie eine Familie»

«Fallen» wurde von einer Schweizer Filmproduktionsfirma produziert, spielt in den USA, gedreht wurde während der Corona-Pandemie in Ungarn, was einzigartige Herausforderungen mit sich brachte. «Das ganze Team lebte während der Dreharbeiten zusammen in einem Haus mitten in Budapest», verrät Bluemhuber. Dies habe Sicherheit geschaffen und ein starkes Gefühl der Gemeinschaft kreiert. «Wir wurden wie eine Familie.»

Die Fantasy-Serie habe auch vom kulturellen Mix der Schauspieler und der Crew profitiert, erklärt die Filmemacherin weiter: «Wir hatten Leute aus Grossbritannien, Kanada, aus den Niederlanden und Deutschland am Set. Diese internationale Atmosphäre spiegelt sich auch in der Serie wider.» Auch aus diesem Grund sei «Fallen» nicht nur eine Serie für Jugendliche und Fantasy-Fans, erklärt Claudia Bluemhuber abschliessend: «Es ist eine Geschichte über Liebe, Verlust und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt – also für alle sozusagen.»

Die erste Staffel von «Fallen» ist ab sofort im Stream auf Sky Show verfügbar.