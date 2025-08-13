Welcher Popstar spaziert hier durch New York?

Völlig unerkannt schlendert sie durch die Strassen von New York, dabei löst der Popstar normalerweise Fanaufläufe aus. Der Grund dafür ist ihre neue Frisur: Der US-Star trägt die Haare jetzt grau.

1/5 Pink trägt jetzt graue Haare. Mit ihrem neuen Look wurde sie am Wochenende in New York City geknipst. Foto: HGM-PRESS

Darum gehts Pink trägt eine neue Frisur

Statt Pink ist sie jetzt Grau

Auch diese Stars setzen auf Silber Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Wen haben wir denn da? Um ein Haar hätte der Paparazzo sie nicht erkannt: Hinter der ausnahmsweise weniger schrillen Frisur versteckt sich Sängerin Pink (45). Am Wochenende wurde der Popstar auf den Strassen von New York City mit einer neuen Haarpracht gesichtet – der Popstar trägt die Haare jetzt in Grau!

Schon seit den Anfängen ihrer Karriere gehören zu Pink nicht nur ihre rockige Stimme, sondern eben auch ihre ausgefallenen Haarstyles. Von punkigen Frisuren bis hin zu schrillen Farben haben wir auf dem Kopf der Sängerin schon alles gesehen.

Die grauen Haare sind zwar noch ungewohnt, doch sie ist längst nicht der einzige Star, die auf die Naturhaarfarbe setzt. Auch diese Stars sind auf ihr Silber stolz.

Hilarie Burton

Foto: WireImage

Die US-amerikanische Schauspielerin Hilarie Burton (43) aus der Erfolgsserie «One Tree Hill» trägt seit einiger Zeit ihre natürliche Haarfarbe – und wird dafür ordentlich gelobt. So erstrahlte sie auch im April auf dem roten Teppich in Cannes in Silber. Dass ihre Haare nicht einheitlich grau sind, scheint sie dabei überhaupt nicht zu stören.

Andie MacDowell

Foto: Samir Hussein/WireImage

Auch diese Schauspielerin hat genug vom Färben: Andie MacDowell (67). Seit 2021 trägt sie stolz ihr silbernes Haar. Im Interview mit der «Vogue» sagte sie einmal: «Ich hatte das Gefühl, dass das Alter in meinem Gesicht nicht mehr zu meiner Haarfarbe passte.»

Graue Haare machen älter? Von wegen! «Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit grauen Haaren jünger wirke, weil es natürlicher aussieht. Es ist nicht so, dass ich versuche, etwas zu verstecken. Für mich ist es ein Power-Move.»

Meryl Streep

Foto: GC Images

Wie elegant und stilvoll graue Haare aussehen können, beweist Meryl Streep (76). Der «Der Teufel trägt Prada»-Schauspielerin steht ihre graue Kurzhaarfrisur ausgezeichnet.

Jamie Lee Curtis

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Die US-amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis (66) hat dank ihrer grauen Haare neue Selbstsicherheit gewonnen. Im April schrieb sie auf Instagram zu einem Selfie mit frisch geschnittenen Haaren: «Es ist natürlich keine grosse Sache, aber wenn ich meine Haare so geschnitten habe, wie ich sie liebe und wie sie mir stehen, gibt mir das die Freiheit, ohne Make-up und ganz ungezwungen zu sein.» In den letzten anderthalb Jahren habe sie für eine Schauspielrolle ihre Haare wachsen lassen müssen. Umso glücklicher ist sie, jetzt wieder ihre Wunschfrisur und -farbe zu tragen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Glenn Close

Foto: keystone-sda.ch

Bei Schauspielikone Glenn Close (78) sind die grauen Haare nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren zeigt sie, wie Silber richtig geht!

Diane Keaton

Foto: GC Images

Seit nun mehr als elf Jahren trägt auch Diane Keaton ihre Haare silber. Mal kürzer, mal länger und hier mit einem stylishen Hut als Accessoire.