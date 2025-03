1/6 Am Mittwoch, 12. März 2025, präsentierte sich Clooney den Fans in New York mit neuer Haarpracht. Foto: DUKAS

Darum gehts George Clooney färbt Haare für Broadway-Rolle. Neue Erscheinung sorgt für Diskussionen

Clooney selbst erwartet negative Reaktionen von Familie auf seine Typveränderung

63-jähriger Schauspieler verkörpert Edward R. Murrow in einer Bühnenadaption des Films «Good Night, And Good Luck» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Für seine Rolle am Broadway hat George Clooney (63) viele Opfer gebracht. Er begann zu rauchen, färbte die Haare von Grau zu Braun und rasierte sich den Bart ab. Das alles machte der Schauspieler, um den legendären Journalisten Edward R. Murrow in der Bühnenadaption von «Good Night, And Good Luck» perfekt verkörpert zu können.

Die neue Haarpracht von George Clooney sorgte weltweit für Schlagzeilen und Diskussionen. Zu Gesicht bekam man ihn mit seinem neuen Look nur von hinten. Nun lüftete der Schauspieler das Geheimnis um seine neuen Haare gleich selber und präsentierte sich am Mittwochabend (12. März 2025) seinen Fans nach der Brodway-Aufführung in New York. Strahlend, perfekt rasiert und frisiert strahlte er am Mittwochabend in die Kameras. Die Reaktionen auf seine neue Erscheinung: Ziemlich durchmischt, um es nett auszudrücken.

«Meine Frau wird es hassen, meine Kinder mich auslachen »

Clooney ist sich bewusst, dass ihm die Typenveränderung nicht unbedingt schmeichelt. «Meine Frau wird es hassen, denn nichts lässt einen älteren Mann älter aussehen, als wenn er sich die Haare färbt», sagt Clooney in der «New York Times» und fügt an: «Auch meine Kinder werden mich ununterbrochen auslachen.»

Sich die Haare zu färben ist – besonders als Mann – noch immer ein Tabu-Thema und kaum einer gibt gerne zu, dass er die grauen Haare vertuscht. Wer weiss, vielleicht hat George Clooney mit seiner Färbeaktion ein bisschen geholfen, die betroffenen Männer zu entstigmatisieren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos