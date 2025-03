George Clooneys Haare im Wandel der Zeit

1/5 Wer an George Clooney denkt, sieht einen Hollywoodstar mit grauen Haaren vor sich. Das ist seit über 20 Jahren so. Foto: Bruce Glikas/WireImage

Darum gehts George Clooneys Markenzeichen waren lange seine grauen Haare

Nun hat der Hollywoodstar braun gefärbte Haare

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Kaum einer konnte graue Haare besser tragen als George Clooney (63). Jahrelang war die Silber-Mähne sein Markenzeichen – what else? Aktuell trägt er allerdings eine andere Frisur: Am Montag ging ein Foto um die Welt, das den Kultschauspieler mit braun gefärbten Haaren zeigt. Back to the Roots? Midlife-Crisis? Fehlanzeige! Der neue Look ist allein seiner Rolle am Broadway geschuldet, wo er in der Bühnenadaption «Good Night, And Good Luck» den Journalisten Edward R. Murrow verkörpern wird.

Viel Wirbel um etwas Haar – das geht nur bei George Clooney. Wenn der «Sexiest Grey Alive» nun brünett ist, kommen wir nicht drumherum, einen Blick auf seine früheren Frisuren-Wunder zu werfen.

Topffrisur und Rentnerbrille

Auf diesem Schulfoto ist George Clooney 13 Jahre jung. Foto: Alamy Stock Photo

Wir kennen es alle: das gute alte Schulfoto aus der Sekundarschule. Als Teenager hat George Clooney eine schräge Topffrisur getragen. Die Rentnerbrille macht den Look komplett. Vom «Sexiest Man Alive» fehlt hier noch jede Spur. Einzig seine Gesichtszüge sind gleich geblieben.

(Noch) Kein Geld für den Coiffeur?

Über undichtes Haar kann sich George Clooney definitiv nicht beklagen. 1988 scheint er die passende Frisur allerdings noch nicht gefunden zu haben. Foto: Disney General Entertainment Content via Getty Images

1988 ist seine Karriere in vollem Gange. In der US-amerikanischen Sitcom «Roseanne» spielt er die Rolle des Booker Brooks. Die Topffrisur ist zwar weg, aber den richtigen Schnitt scheint er noch nicht gefunden zu haben.

Was für eine Mähne!

Was für eine Mähne, Mister Clooney! Dieses Bild wurde 1990 in Los Angeles aufgenommen. Foto: WireImage

In den 90er-Jahren trägt er die Haare so lang wie nie zuvor – und hoffentlich auch nie wieder. Ein Foto aus dem Jahr 1990 zeigt ihn mit offenem, farbigen Hemd, schwarzer Lederjacke und einer wilden Mähne.

Wir nähern uns der Schmalzlocke

In den frühen 90er-Jahren mag er seine Haare lang. Foto: WireImage

In den frühen 90ern kommen bei Clooney erst einmal ein paar Zentimeter weg. Sein welliges Haar trägt er lässig zurückgekämmt, hin und wieder ragt ihm eine Schmalzlocke über die Stirn.

Schnipp, schnapp, Haare ab!

Langsam nähern wir uns der Frisur, wie wir sie heute kennen. Foto: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

1994 trägt George Clooney sein Haar schon fast so, wie wir es heute von ihm kennen. Die Haare sind kurz geschoren und glänzen noch in ihrer Naturfarbe.

Geht es noch kürzer?

Wird da etwa jemand schon grau? Foto: Ron Galella Collection via Getty Images

Zwei Jahre später sind die Haare dann richtig kurz, nur oben am Kopf ist die Frisur etwas herausgewachsen.

Grau oder Silber?

George Clooney spielt in der US-amerikanischen Erfolgsserie «Emergency Room – Die Notaufnahme» die Rolle des Dr. Doug Ross. Foto: IMAGO/Avalon.red

Als Clooney auf seine 40er zugeht, also 1999, beginnt sich seine Haarfarbe schleichend zu ändern. Wir sehen immer mehr Grau oder eben Silber – wie man es lieber nennen mag. 1997 und 2006 wird der Hollywoodstar als «Sexiest Man Alive» gekürt. Den Titel des «Sexiest Grey Alive» wird ihm wohl nie jemand streitig machen können.

George Clooney lässt die grauen Haare spriessen

1999 ist George Clooney 38 Jahre alt und hat bereits eine kleine Silbermähne. Foto: Getty Images

Viele Männer verdecken ihre grauen Haare – nicht George Clooney. In einem Interview mit E! News erklärte er einst, dass er niemals freiwillig zu Färbemittel greifen würde. «Ich glaube nicht, dass es viel Sinn machen würde, ganz ehrlich. Ich habe es schon erlebt und ich finde, besonders bei Männern, dass es nicht wirklich gut aussieht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man dadurch erst älter aussieht.»

Hairy's Hochzeit

Bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018 sind Clooneys Haare schon fast weiss. Foto: Getty Images

Ok, Spass bei Seite: Amal und George Clooney besuchen 2018 Prinz Harrys und Herzogin Meghans Hochzeit auf Schloss Windsor. Hier fällt nicht nur seine Frau in Gelb auf, sondern auch seine fast schon weissen Haare – die er übrigens auch im Gesicht mit Stolz trägt.

So kennt man ihn

Wer an George Clooney denkt, hatte den Hollywoodstar bis vor kurzem noch so vor Augen: mit seinen unverkennbaren, grauen Haaren. Foto: Bruce Glikas/WireImage

Das ist der George Clooney, den wir kennen. Gepflegtes, graues und volles Haar.

Brown hair, don't care

Aktuell sieht Clooney so aus: Nach jahrelanger Silbermähne hat er die Haare für einen Film braun gefärbt. Foto: Backgrid/Dukas

Seinen Silber-Look hat George Clooney nach über zwanzig Jahren aufgegeben – allerdings nur vorübergehend. Der Schauspieler wirkt derzeit im Broadway-Musical «Good Night, And Good Luck» mit. Für seine Starrolle musste er nicht nur eine andere Haarfarbe, sondern auch eine Fernbeziehung zu seiner Frau Amal hinnehmen.