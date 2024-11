Bevor sie sich in Hollywood einen Namen machten und zu den «Sexiest Men Alive» erkoren wurden, hatten Stars wie John Krasinski, Brad Pitt oder Chris Hemsworth interessante und skurrile (Neben-)Jobs.

Neun Nebenjobs hatte John Krasinski, bevor er zum Hollywoodstar wurde

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Aller Anfang ist schwer. Bevor er zum Hollywoodstar und jetzt «Sexiest Man Alive» wurde, schlug sich John Krasinski (45) jahrelang erfolglos als Schauspieler herum. Weshalb er nebenher insgesamt neun Nebenjobs – vom Kellner bis Yogastudio-Mitarbeiter – annehmen musste, «von denen ich jedes Mal gefeuert wurde». Erfolgreicher war er mit dem letzten Job als «illegaler Immobilienmakler» – bloss werde er deswegen nach eigener Angabe in «Wired» bis heute «von Anwälten verfolgt».

Der 45-Jährige ist nicht der einzige «Sexiest Man Alive», der sich einst mit ungewöhnlichen Nebenjobs ein Zubrot verdienen musste. Hier eine Auswahl.

Patrick Dempsey (58)

Dempsey hat ein besonderes Talent, mit dem er in seiner kleinen Heimatstadt Buckfield (US-Bundesstaat Maine) genug Geld zusammensparte, um sich nach New York durchzuschlagen: Er trat als Jongleur auf Kindergeburtstagen auf und soll seine Künste bis heute in privaten Kreisen gern zum Besten geben.

Chris Evans (43)

Evans war der US-Bevölkerung bereits bekannt, bevor er als «Captain America» und Mitglied der «Avengers» weltberühmt wurde. Sein Gesicht war Teil des beliebten Brettspiels «Mystery Date». Genauer gesagt war er einer der möglichen Dates – Tyler, ein Surfer-Typ, der sein Date am liebsten «ans Lagerfeuer an den Strand» mitnehmen wollte.

George Clooney (63)

Clooney könnte die Inspiration für Al Bundy aus «Eine schrecklich nette Familie» (1987–1997) gewesen sein. Denn ehe er es als heisser «ER»-Serienarzt zu Geld und Ruhm brachte, war er Verkäufer für Frauenschuhe. Clooney verriet «Newsweek», wie «schrecklich» er seinen Job damals fand: «Ich habe in einer Kaufhausabteilung gearbeitet, was bedeutete, dass da nie attraktive junge Frauen vorbeigekommen sind!»

Paul Rudd (55)

Rudd hatte nach eigener Aussage eine ganze Reihe bizarrer Jobs. Einer blieb beim «Ant-Man» besonders hängen: Er hatte in Kansas City sechs Monate für ein Unternehmen gearbeitet, das für Weihnachten Festtagsbraten verkaufte. Paul Rudds Aufgabe? «Ich muss das Schweinefleisch mit einer Honigglasur bestreichen – neun Stunden lang.» Laut Rudd eine Sauarbeit.

Chris Hemsworth (41)

Hemsworths erster Jobtitel war – kein Witz – «Brustmilchpumpen-Reiniger». Als Teenager wurde er in einer Apotheke angestellt, die Brustpumpen für junge Mütter vermietete. Laut «Thor» war es dann seine Aufgabe, «nach der Rückgabe die Brustpumpen mit einem Spray und einer Art Zahnbürste gründlich zu reinigen».

Matthew McConaughey (55)

McConaugheys Job auf einem Golfkurs in Texas war alles andere als stinknormal. Als «Sandbunker-Pfleger» hatte er ab morgens um 4 Uhr den Sand in den 77 Hindernissen glattzumachen. Seine zweite Aufgabe: «Ich musste mit einem Revolver Armadillos jagen, die im Grünen viel Schaden angerichtet haben!»

Hugh Jackman (56)

Jackmans kürzester Job war als Clown in einer Grundschule. Der spätere «Wolverine» langweilte mit seinen Künsten die jungen Zuschauer zu Tode. Worauf Jackman den Kindern einen Karton Eier hinhielt, die er eigentlich zum Jonglieren mit dabei hatte: «Ich fragte frustriert: ‹Wollt ihr lieber damit auf mich werfen?›» Die Antwort war Ja, und Jackman wurde gefeuert.

Brad Pitt (60)

Pitts erster Job in Los Angeles war «Stripperinnen-Chauffeur». In «Newsweek» hatte der Star dazu verraten: «Ich habe die Girls zu Junggesellenabenden gefahren, das Geld eingesammelt, ihre Kleidung gefangen und sie wieder heimgefahren.» Eine seiner Kundinnen überredete ihn dann, mit ihr zum Schauspielunterricht zu kommen. Der Rest ist Hollywood-Geschichte.