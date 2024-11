1/5 Das ist der «Sexiest Man Alive 2024»: John Krasinski. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick John Krasinski ist der Sexiest Man Alive 2024 des «People»-Magazins

Emily Blunt begeistert vom neuen Titel ihres Mannes

John Krasinski (45) ist vom «People»-Magazin zum «Sexiest Man Alive» des Jahres 2024 gekürt worden. Den Star aus «The Office» und «A Quiet Place» hat seine Wahl offenbar selbst überrascht: Er habe erst mal einen Blackout gehabt, sagte er laut «People». Der Schauspieler habe nichts denken könne, ausser, «dass ich vielleicht verarscht werde».

Seine Ehefrau, Hollywoodstar Emily Blunt (41), war dagegen begeistert vom neuen Titel ihres Mannes zu hören, «es war eine Menge Freude dabei, als ich es ihr sagte», erzählte John Krasinski. Er ist seit 2010 mit Blunt verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter: die zehnjährige Hazel und die siebenjährige Violet.

Von «The Office» bis «A Quiet Place»

John Krasinski startete seine Karriere im Jahr 2002. Er spielte von 2005 bis 2013 die Rolle des Jim Halpert in der Sitcom «The Office», womit ihm sein Durchbruch als Schauspieler gelang. Anschliessend war der 45-Jährige von 2018 bis 2023 in der Titelrolle der Serie «Tom Clancy's Jack Ryan» zu sehen. Ausserdem führte er unter anderem Regie, war Co-Autor und einer der Hauptdarsteller im Horrorfilm «A Quiet Place» (2018), mit dem er grosse Erfolge feierte. Später hat er die Fortsetzung «A Quiet Place 2» (2020) geschrieben und erneut dabei Regie geführt.

John Krasinski reiht sich mit dem «Sexiest Man Alive»-Titel ein in eine illustre Runde an Hollywoodstars, die ebenfalls schon in dieser Weise vom «People»-Magazin gewürdigt wurden. Seit 1985 ehrt das Magazin Prominente, ausgezeichnet wurden damit in den vergangenen zehn Jahren unter anderem Chris Hemsworth (41), David Beckham (49), Dwayne «The Rock» Johnson (52), Blake Shelton (48), Idris Elba (52), John Legend (45), Michael B. Jordan (37), Paul Rudd (55), Chris Evans (43) und im vergangenen Jahr Patrick Dempsey (58).