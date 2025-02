1/5 George Clooney wird bald auf der Broadway-Bühne stehen. Foto: Bruce Glikas/WireImage

Auf einen Blick George Clooney nervös vor Broadway-Debüt mit «Good Night, and Good Luck»

Stück basiert auf Clooneys Film über Journalisten Edward R. Murrow

Auf einen Blick George Clooney nervös vor Broadway-Debüt mit «Good Night, and Good Luck»

Stück basiert auf Clooneys Film über Journalisten Edward R. Murrow

Premiere am 8. März 2025, Laufzeit bis 8. Juni

1986 stand George Clooney (63) das letzte Mal auf einer Theaterbühne – kein Wunder, dass ihm vor seinem Broadway-Debüt die Nerven durchgehen. «Ja, selbst ein George Clooney wird nervös», gab der Filmstar bei der Vorstellung des kompletten Broadway-Casts von «Good Night, and Good Luck» am Donnerstag im Winter Garden Theatre in New York zu. Im grauen Wollmantel und grünem Rollkragenpullover präsentierte er sich gut gelaunt an der Seite seines langjährigen Freundes und Partners Grant Heslov (61) den Journalisten.

Am 8. März 2025 startet am Broadway «Good Night, and Good Luck», Clooneys Debüt in der legendären Theaterstrasse in New York. Das Stück soll bis zum 8. Juni dieses Jahres laufen.

«Good Night, and Good Luck» nach George Clooneys Film

«Good Night, and Good Luck» basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2005 – Clooneys zweiter Regiearbeit im Kino. Für «Good Night, and Good Luck» war der Schauspieler als Regisseur und als Drehbuchautor für einen Oscar nominiert, ging in beiden Kategorien aber leer aus. Im selben Jahr gewann er den Goldjungen aber für seine Nebenrolle in «Syriana».

«Good Night, and Good Luck» erzählt die Geschichte des Fernsehjournalisten Edward R. Murrow (1908-1965). Der positionierte sich in den 1950er-Jahren in seiner TV-Sendung «See It Now» gegen die Jagd des Senators Joseph McCarthy (1908-1957) auf mutmassliche Kommunisten.

«Das Tolle daran ist, dass wir ein Stück über ein Thema machen können, das uns sehr am Herzen liegt, nämlich die Wahrheit zu sagen», so Clooney.

George Clooney: Von der Neben- in die Hauptrolle

Im Film verkörperte David Strathairn (76) Edward R. Murrow. Auf der Bühne wird nun George Clooney selbst die Hauptrolle des aufrechten Journalisten übernehmen. Im Kino hatte George Clooney als Produzent Fred W. Friendly (1915-1998) noch eine Nebenrolle gespielt.

Wie beim Film schrieb George Clooney auch für das Theaterstück die Vorlage, wieder zusammen mit Grant Heslov. Der war 2005 Co-Autor und Produzent von «Good Night, and Good Luck». Regie bei dem Stück wird David Cromer (60) führen, der für das Musical «The Band's Visit» den Theater-Oscar Tony gewann.