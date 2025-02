Für Amal und George Clooney stehen herausfordernde Zeiten an: Das Ehepaar wird in den nächsten Monaten getrennt sein – keine Angst, nur räumlich.

Auf einen Blick Amal und George Clooney führen Fernbeziehung wegen seiner Broadway-Auftritte in New York

George Clooney spielt bis 8. Juni täglich, mittwochs und samstags sogar zweimal

Trennung bei den Clooneys? Nein, lassen wir die Kirche mal im Dorf: Bei Amal (46) und George Clooney (63) ist alles in bester Ordnung. Die beiden führen derzeit eine Fernbeziehung – das aber nicht etwa, weil es in ihrer Ehe kriselt, wie es ihnen im Netz nachgesagt wird, sondern weil der Atlantik zwischen ihnen liegt. Der Schauspieler befindet sich nämlich derzeit in New York City, wo er mit den Proben für sein Politstück «Good Night, and Good Luck» am Broadway auf der Bühne steht. In dieser Zeit ist Amal Clooney mit den Zwillingen Ella und Alexander (7) in ihrer französischen Wahlheimat Brignoles geblieben. In ihrer zehnjährigen Ehe waren die Clooneys noch nie so lange voneinander getrennt.

Fernbeziehung dauert noch vier ganze Monate

Am 12. März heisst es im New Yorker Winter Garden Theatre: Showtime. Ab dann wird Clooney jeden Abend bis zum 8. Juni das Publikum mit seinem Schauspiel verzaubern – mittwochs und samstags sogar zweimal täglich. Ein dichtes Programm, das es dem Schauspieler kaum ermöglichen wird, wie bis anhin an den Wochenenden zu seiner Familie zu jetten.

Allerdings ist es nicht nur für seine Frau, sondern auch für seine Kinder eine Umstellung. Die beiden werden ihren Vater eine Zeit lang nicht sehen, da sie in Südfrankreich zur Schule gehen und dort ihr Alltag stattfinden wird. Früher, bevor die Kinder zur Schule mussten, konnten die Eltern ihren Nachwuchs zu ihrem Arbeitsort mitnehmen.

Jetzt, wo George eine Zeit ausser Haus sein wird, muss Amal Clooney ihre Arbeit überwiegend auf das Homeoffice beschränken. «Für Amal ist es sehr wichtig, für die Zwillinge da zu sein», erklärte Clooney einmal. «Wir haben an vier Tagen in der Woche eine Nanny, den Rest machen wir allein.»