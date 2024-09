Kurz zusammengefasst Amal und George Clooney feiern ihren 10. Hochzeitstag

Das Paar lebt zurückgezogen auf einem Weingut in Südfrankreich

Ihre Zwillinge Ella und Alexander sind sieben Jahre alt

Anfang September feierten sie in Venedig mit den Fans, nun werden Amal (46) und George Clooney (63) sicherlich privat die Korken knallen lassen. Die Menschenrechtsanwältin und der Hollywoodstar haben am 27. September ihren zehnten Hochzeitstag.

Direkt nach ihrem Auftritt beim Filmfest in Venedig sollen die beiden mit ihren siebenjährigen Zwillingen Ella und Alexander, die im Juni 2017 zur Welt kamen, Medienberichten zufolge in ihr ruhiges Leben in Frankreich zurückgekehrt sein. Der Schutz ihrer Privatsphäre scheint für die Clooneys der Schlüssel zu ihrem Liebesglück zu sein.

Dafür haben sie offenbar den richtigen Platz gefunden: 2021 tauchten erste Berichte darüber auf, dass Clooney in Südfrankreich ein Weingut kaufe, inklusive Swimmingpool und Tennisplatz. Dies ist allerdings nicht der einzige Rückzugsort der Familie. Der Hollywoodstar besitzt Immobilien in Los Angeles, am Comer See in Italien, in Los Cabos, Mexiko, oder im englischen Oxfordshire.

George und Amal Clooney feiern am 27. September 2024 zehn Jahre Ehe, auch als Rosenhochzeit bekannt.

Ehepaar Clooney geniesst zurückgezogenes Familienleben

Das zurückgezogene Familienleben scheint Clooney und seiner Ehe gut zubekommen. «George liebt die Situation, in der er sich befindet», verriet jüngst ein Insider dem Magazin «Us Weekly». «Er geniesst, was er tut und hat keine Pläne, sich zur Ruhe zu setzen, aber er weiss auch, dass es wichtigere Dinge auf der Welt gibt, als Filme zu machen.»

Dabei ist es für den 63-Jährigen nicht leicht, sein Leben abseits des Rampenlichts zu führen: «Viele Leute – selbst die, die einen ziemlich hohen Grad an Berühmtheit erreicht haben – finden einen Weg, ein normales Leben zu führen, durch die Strassen von New York zu gehen, ohne verfolgt zu werden und so weiter», sagte er kürzlich dem Magazin «GQ». «Und es gibt, ich weiss nicht, fünf oder sechs von uns, bei denen es einfach nie nachgelassen hat.» Er habe noch nie in Ruhe einen Spaziergang durch den Central Park machen können.

«Wir müssen hart daran arbeiten», sagte er über sein Privatleben mit seiner Ehefrau. Mit ihrem Weingut in Südfrankreich scheint das Ehepaar nun aber einen ruhigen Platz gefunden zu haben. «Das Anwesen ist magisch», erklärte die «Us Weekly»-Quelle. «Sie haben Hunderte von Hektar, einen Weinberg und Olivenbäume, und die Kinder können draussen sein und sind völlig geschützt. In der Nähe gibt es ein kleines Dorf mit Geschäften. Es ist ein sehr einfaches Leben, und George liebt es.»

Mit Amal änderte sich das Leben von George Clooney

Das Leben des Megastars veränderte sich drastisch, als der Mann, der viele Jahre lang als Hollywoods begehrtester Junggeselle galt, 2013 durch einen gemeinsamen Freund Amal kennenlernte und wenige Monate später Ja sagte. Am 27. September 2014 heiratete er die angesehene Anwältin in Venedig. Mit dabei waren unter anderem Bono (64), Matt Damon (53), Cindy Crawford (58) und ihr Ehemann Rande Gerber (62) oder John Krasinski (44) und Emily Blunt (41).

Es ist die zweite Ehe für George Clooney. Von 1989 bis 1993 war er mit Talia Balsam (65) verheiratet. Zu seinen prominenten Ex-Freundinnen zählen ausserdem angeblich Cameron Diaz (52), Charlize Theron (49), Lucy Liu (55) oder Renée Zellweger (55).

Rückzug ist das Glück wert

Aber erst mit der britisch-libanesischen Juristin Amal Alamuddin, die selbst eine internationale Karriere in ihrer Branche hingelegt hat, soll dem Filmstar klar geworden sein, was ihm fehlte. Heute gelten die Clooneys als eines der stabilsten Paare in Hollywood. «Sie respektieren sich sehr und erdrücken sich nicht gegenseitig – jeder hat seine eigene Karriere und es gibt keine Eifersucht oder Co-Abhängigkeit. Es ist eine sehr gesunde Partnerschaft», so der Insider bei «Us Weekly».

Für diese Partnerschaft musste Amal Clooney einige Opfer bringen. In einem Interview mit der britischen «Vogue», das 2018 veröffentlicht wurde, erklärte sie, dass sie viel zu Hause seien, um Privatsphäre zu haben. Die negativen Seiten des Ruhms ihres Ehemannes scheinen aber nicht zu überwiegen: «Diese ganze Seite – die Verletzung der Privatsphäre und die Paparazzi, all das – ist wegen etwas passiert, das so glücklich und so wichtig in meinem Leben ist», sagte sie.

Vor zwei Jahren sprachen die Clooneys in einem Interview mit Gayle King (69) bei «CBS Mornings» gemeinsam über ihr Liebesglück. «Am Anfang steht die Liebe», sagte George Clooney. «Das ist sozusagen das ganze Geheimnis.» Ihre Beziehung sei «das Einfachste, was wir bisher in unserem Leben gemacht haben. Wir hatten noch nie einen Streit».

Seine Ehefrau fügte hinzu: «Ich denke, dass es zu 99 Prozent Glück ist, die richtige Person zu treffen.» Sie sei überrascht gewesen, dass ihr zukünftiger Mann so offen war «und die Dinge sich einfach sehr schnell entwickelt haben».