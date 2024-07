George Clooney fordert Joe Biden zum Rücktritt auf

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Hollywood-Star George Clooney macht sich für einen Rücktritt von US-Präsident Joe Biden stark.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Hollywood-Star George Clooney hat in der «New York Times» einen neuen demokratischen Präsidentschaftskandidaten gefordert. «Ich liebe Joe Biden. Aber wir brauchen einen neuen Kandidaten», titelte Clooney seinen Gastbeitrag. Der Schauspieler («From Dusk Till Dawn», «Ocean's Eleven») sei überzeugt, dass die Demokraten mit Biden an der Spitze den Kürzeren ziehen werden. Ein neuer Herausforderer müsse her, um Trump zu schlagen und ins Weisse Haus einzuziehen.

Clooney, ein prominenter Unterstützer der Demokraten, schreibt weiter: «Ich bin ein lebenslanger Demokrat; dafür entschuldige ich mich nicht. Führende Demokraten [...] Senatoren, Abgeordnete und andere Kandidaten, die im November verlieren könnten, müssen diesen Präsidenten bitten, freiwillig zurückzutreten.»

Panik bei den Demokraten

Biden geriet nach seiner schwachen Leistung in der TV-Debatte gegen Donald Trump (78) unter starken Druck. Seine Patzer sorgten für Panik bei den Demokraten. Die Partei fürchtet um ihre Chancen bei den Wahlen im November.