George Clooney ist ein Haus ärmer – und 14,5 Millionen Dollar reicher. Der Schauspieler hat seine Villa in Los Angeles verkauft. Die glücklichen neuen Besitzer heissen Olivia Culpo und Christian McCaffrey.

Er hat seine Villa an ein bekanntes Promi-Paar verkauft

Kurz zusammengefasst George Clooney verkauft seine Sechs-Schlafzimmer-Villa in Los Angeles für 14,5 Millionen Dollar

Clooney kaufte die Villa 1995 für 2,2 Millionen Dollar

Neue Käufer sind Model Olivia Culpo und NFL-Spieler Christian McCaffrey

George Clooney hat ein Haus weniger, dafür aber 14,5 Millionen Dollar mehr. Foto: IMAGO/Everett Collection 1/5

Livia Fietz Praktikantin People

29 Jahre lang nannte George Clooney (63) die Villa in Los Angeles sein Eigen. Zunächst war es seine Junggesellenwohnung, in der er im Laufe der Jahre viele Feste und Versammlungen ausrichtete. Dann zog seine Frau Amal Clooney (46) hinzu, und es wurde zu einem Familienhaus, in dem schliesslich auch seine Zwillinge Ella und Alexander (7) aufwachsen konnten. Wie «TMZ» berichtet, verkaufte er die Villa nun für 14,5 Millionen Dollar.

Vor Clooney erfreute sich bereits Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks (76) am Haus. 1995 kaufte Clooney die sechs Schlafzimmer umfassende Villa in Studio City’s Fryman Canyon für schlappe 2,2 Millionen Dollar von Nicks – fast einem Siebtel des jetzigen Verkaufspreises. Bei den neuen Käufern handelt sich um das Model Olivia Culpo (32) und ihren Ehemann, den NFL-Spieler Christian McCaffrey (28), heisst es von «TMZ» weiter.

Hinter einem Haufen Bäume versteckt

Das Anwesen umfasst 650 Quadratmeter Wohnfläche, die auf das Haupthaus und mehrere Gästehäuser verteilt sind, und steht auf 3,1 Hektar Land, auf denen sich auch ein Pool, ein Basketballplatz und ein Tennisplatz befinden. Eine Reihe von Bäumen bildet die Abgrenzung und verwehrt Aussenstehenden den Blick auf das Grundstück, wodurch das Haus ziemlich abgelegen und privat wirkt. Das Haus selbst ist in schlichten Farben gehalten, mit vielen hölzernen Details, und bietet grosse, hohe Räume mit viel Komfort, Licht und Luxus.

Culpo und ihr Mann scheinen dieses Haus nun zu ihrem Zuhause zu machen und darin eine Familie grossziehen zu wollen. Im Oktober 2023 witzelte Culpo, dass sie plane, «ihre Spirale herauszureissen» und direkt nach der Hochzeit, die diesen Sommer stattfand, «sofort mit dem Versuch, Kinder zu bekommen, zu beginnen». Mit dem neuen Haus verfügt das Paar definitiv über ausreichend Platz und Privatsphäre – Amal Clooney bezeichnete es 2018 gegenüber «Vogue» als eine wahre «private Oase».

Keine Angst: Die Clooneys bleiben nicht ohne Bleibe. Sie besitzen auch Rückzugsorte in Italien, Frankreich, New York, Mexiko und England.