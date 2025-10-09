Darum gehts
- Jonah Hill überrascht mit Gewichtsverlust bei Dreharbeiten zu neuer Komödie
- Schauspieler litt unter öffentlichem Spott und Diskriminierung wegen seines Gewichts
- Hill machte 100 Sit-ups täglich und stellte seine Ernährung um
Seine Körperfülle ist etwas, das Jonah Hill (41) seit jeher begleitet, beschäftigt und ihn auch berühmt gemacht hat. An der Seite von Leonardo DiCaprio (50) feierte er in «The Wolf of Wall Street» (2013) einen seiner grössten Erfolge als Schauspieler. Seine erste Hauptrolle hatte Hill in der Komödie «Superbad» aus dem Jahr 2007.
Nun überrascht der Schauspieler bei den Dreharbeiten zu seiner kommenden Komödie «Cut Off». Fotos zeigen Jonah Hill deutlich schlanker und mit einem komplett anderen Styling. Wüsste man nicht, dass es sich um den Schauspieler handelt – man hätte Jonah Hill auf den ersten Blick nicht erkannt. Seine Fans können die Transformation kaum glauben und kommentieren das Foto fleissig auf Instagram.
«Sie sagten, ich sei fett und eklig»
Der Hollywood-Star litt sehr unter seinem Gewicht, wie er 2021 in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post offenbarte. «Ich glaube, ich habe im Schwimmbad niemals mein T-Shirt ausgezogen, bevor ich Mitte 30 war», schreibt Jonah Hill. Selbst vor Freunden und Familie habe er sich geschämt. Der jahrelange öffentliche Spott hätte die Unsicherheiten aus seiner Kindheit verstärkt. Es habe lange gedauert, bis er sich selber lieben und akzeptieren konnte, schreibt er weiter.
Was für schmerzhafte Diskriminierungen Jonah Hill über sich ergehen lassen musste, erzählte er 2018 in der Talkshow von Ellen DeGeneres (67). «Ich habe mir als junger Erwachsener fast immer anhören müssen, ich sei fett, eklig und unattraktiv», sagt er. Immer wieder habe er darum abgenommen. Und zwar mit dieser Methode: «Ich lernte physisch, statt emotional zu rennen», sagte er in der US-Radiosendung «Kidd Kraddick in the Morning». Ausserdem habe er begonnen, täglich 100 Sit-ups zu machen und sich «wie ein verantwortungsvoller Erwachsener» zu benehmen, wie er sagt. Soll heissen: Jonah Hill stellte seine Ernährung um und trank nicht mehr so viel Bier.
Trotz aller Bemühungen, seine schlanke Linie war nie von langer Dauer. Jonah Hill machte immer wieder den klassischen Jojo-Effekt durch, den viele diäterprobte Menschen kennen. In der Zukunft wird sich zeigen, ob die Gewichtsabnahme für seinen neusten Film anhalten wird.