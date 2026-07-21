Miss-Jamaica-Kandidatin Latoya Malcolm (†35) ist tot

Die ehemalige Miss-Jamaica-Kandidatin Latoya Malcolm ist mit nur 35 Jahren verstorben. Die Organisation Miss Universe Jamaica teilte die traurige Nachricht auf Instagram mit. Über die Todesursache wurde nichts bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Ex-Miss-Jamaica Latoya Malcolm starb mit 35 Jahren

Malcolm gewann 2024 den Titel «Miss Jamaica Bikini International»

Sie engagierte sich für Jugendprojekte und soziale Schulungen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Trauer um Latoya Malcolm: Die ehemalige Miss-Jamaica-Kandidatin ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht gab die Organisation Miss Universe Jamaica am Samstag auf Instagram bekannt.

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Malcolm, die 2024 den Titel der «Miss Jamaica Bikini International» gewann, war nicht nur eine gefeierte Schönheitskönigin, sondern auch als Schauspielerin, Entertainerin und Tanzlehrerin tätig. «Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod der ehemaligen Miss-Universe-Jamaica-Teilnehmerin Latoya Malcolm, die 2024 mit Stolz an unserem Wettbewerb teilgenommen hat», schrieb die Organisation in ihrem Post.

«Ruhe in Frieden»

Die 35-Jährige wurde in den sozialen Medien von Weggefährten und Fans als lebensfroher und inspirierender Mensch gewürdigt. «Sie war ein wundervoller Mensch», schrieb eine Person unter dem Beitrag. Ein anderer erinnerte sich: «Als ich sie 2024 kennenlernte und mit ihr zusammenarbeitete, war sie wie ein frischer Wind. Obwohl sie damals um ihren Vater trauerte, kämpfte sie sich mit grosser Stärke durch den Miss-Universe-Wettbewerb. Ruhe in Frieden, Latty.»

Malcolm war nicht nur für ihre Titel als Schönheitskönigin bekannt, sondern auch für ihr soziales Engagement. Sie setzte sich für Projekte ein, die Jugendlichen neue Perspektiven aufzeigten, indem sie Schulungen und Ressourcen bereitstellte. Laut dem «Jamaica Observer» hatte sie 2024 trotz des schweren Verlustes ihres Vaters ihre Miss-Jamaica-Vorbereitungen fortgesetzt und schliesslich die Krone gewonnen.



