Mit Tränen und Lobesworten an Florian Silbereisen verabschiedete sich Michelle (54) in Kitzbühel von der Bühne. Nach 34 Jahren sagt der Schlagerstar «Adieu» – und beginnt ein neues Kapitel als spirituelle Heilerin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle (54) beendet Karriere beim «Schlagerboom Open Air» in Kitzbühel

Emotionales Highlight: handgeschriebener Liebesbrief an Freund Florian Silbereisen

Zukunftspläne: ab Juli als spirituelle Heilerin Wakan mit Onlinesitzungen aktiv

Silja Anders Redaktorin People

Um exakt 22.44 Uhr fiel der letzte Vorhang: Schlagerikone Michelle (54) verabschiedete sich beim «Schlagerboom Open Air» in Kitzbühel von der Bühne – nach einer Karriere, die mehr als drei Jahrzehnte umspannt. In der ARD-Show von Florian Silbereisen (44) wurde sie ein letztes Mal gefeiert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer im österreichischen Stadion erlebten Gänsehautmomente, die niemand so schnell vergessen wird.

Dreimal betrat Michelle die Bühne, ihre Emotionen waren deutlich spürbar. Sie präsentierte ein Medley ihrer grössten Hits, brachte mit ihrer ESC-Hymne «Wer Liebe lebt» Erinnerungen zurück und sang zum Abschluss ihren Abschiedssong «Das wars für mich». Dabei wandte sie sich direkt an Silbereisen: «Es sind natürlich wahnsinnig viele Gefühle in mir. Aber das schönste ist, dass wir den für mich letzten Abend mit Menschen feiern, die mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen sind.»

Florian Silbereisen ist den Tränen nahe

Ein besonders emotionaler Moment des Abends: Michelle überreichte ihrem langjährigen Freund und Moderator Silbereisen einen handgeschriebenen Liebesbrief. «Ihr habt mir ein Gefühl geschenkt, das ich im Leben selten spüren durfte: das Gefühl von Halt, Freundschaft und blindem Vertrauen. Das Gefühl von Zusammenhalt und Familie», las sie vor. Und sie versprach: «Ich verspreche, dass wir das für immer bleiben: Familie bis zum letzten Akkord.»

Silbereisen selbst war den Tränen nahe und gab Michelle ein öffentliches Versprechen: «Ich möchte dir noch eins mitgeben: Wann immer etwas sein sollte, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, dann melde dich.» Vor Millionen Zuschauern sagte er: «Ich werde da sein!»

Ihr letzter Song wurde von ihrem Ex geschrieben

Während ihres letzten Songs, geschrieben von ihrem Ex-Verlobten Eric Philippi (29), der sich im März von ihr getrennt hatte, zauberten leuchtende Drohnen die Worte «Alles Gute, Michelle» in den Nachthimmel über Kitzbühel. Vor den stehenden Fans im Stadion sank Michelle ergriffen auf die Knie und rief: «Machts gut und bleibt glücklich!»

Auch ihr Künstlername wurde an diesem Abend verabschiedet. Silbereisen erklärte: «Aus Michelle wird nun wieder Tanja. Alles Gute, Tanja.» Bürgerlich heisst die Sängerin Tanja Gisela Hewer.

Fortan ist sie die spirituelle Heilerin Wakan

Statt Konzerten und TV-Auftritten plant Michelle künftig eine Tätigkeit als spirituelle Heilerin unter dem Namen Wakan. Bereits vor rund zwölf Jahren absolvierte sie eine Heilerausbildung, später folgte eine Ausbildung zum Medium. Ab Mitte Juli will sie zunächst online Einzelsitzungen anbieten. «Ein Jenseitskontakt dauert eine gute Stunde. Ich glaube, dass gerade sie eine grosse Art von Heilung sind», so Michelle. «Ich möchte Menschen helfen, zu heilen. Nicht mehr nur mit Musik. Sondern direkt. Persönlich. Tiefgehend», erklärte sie.