Ein auffälliger Diamantring bei der Met Gala hatte die Gerüchteküche angeheizt, jetzt gibt es Gewissheit: Sam Smith ist verlobt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sam Smith bestätigt Verlobung mit Designer Christian Cowan in Interview am 28. Juli

Cowan entwarf Met-Gala-Outfits mit 255'000 Kristallen als Liebeserklärung

Erste Sichtung des Paares: Dezember 2022 im Weissen Haus mit Joe Biden

Sam Smith (34) hat die seit Wochen kursierenden Verlobungsgerüchte selbst beendet. In einem Interview mit der «New York Times» bestätigte der britische Musikstar verlobt zu sein – mit dem britischen Modedesigner Christian Cowan (32). Dieser castete 2018 in der 13. Staffel von «Germany's Next Topmodel» Heidi Klums Models für seine eigene Modenschau. In den Folgejahren kehrte er mehrfach als Gastdesigner und Gastjuror in die Sendung zurück.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ob Cowan oder Smith den Antrag gemacht hat, liess das Paar ebenso offen wie wann und wo er stattfand. Auch was ein mögliches Hochzeitsdatum betrifft, liessen sich die beiden nichts entlocken.

Deutlich wurde der nichtbinäre Popstar in dem Gespräch hingegen bei einem anderen Thema: Von Anfeindungen und gesellschaftlichen Spannungen wolle sich Smith die eigene Art zu lieben nicht nehmen lassen. Queere Liebeslieder zu singen, empfinde Smith gerade jetzt als etwas Besonderes.

Völlig überraschend kommt die Bestätigung nicht. Anfang Mai hatten US-amerikanische Boulevardmedien bereits auf Insider berufend gemeldet, Smith und Cowan hätten sich längst verlobt.

Vor dem gemeinsamen Auftritt bei der Met Gala sollen die beiden im New Yorker Mark Hotel dabei belauscht worden sein, wie sie über die Verlobung sprachen. Auf dem roten Teppich fiel dann ein grosser, quadratischer Diamantring von Cartier auf.

Outfit als Liebeserklärung

Die Outfits des Abends hatte Cowan selbst entworfen und aufeinander abgestimmt. Als Vorbild diente der Künstler und Modeillustrator Erté, insgesamt 255'000 Kristalle und Perlen wurden verarbeitet. Allein die Handarbeit soll rund 2000 Stunden gedauert haben. Cowan bezeichnete die Entwürfe anschliessend als Liebeserklärung an Smith und an die Modekunst.

Öffentlich zusammen gesehen wurden Smith und Cowan erstmals im Dezember 2022, ausgerechnet im Weissen Haus. Anlass war die Unterzeichnung des US-Gesetzes zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen, bei der die beiden unter anderem mit dem damaligen Präsidenten Joe Biden und dessen Ehefrau Jill Biden posierten. Weitere gemeinsame Termine folgten, offiziell machte das Paar die Beziehung aber erst im Mai 2024.