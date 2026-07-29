Maria Clara Groppler und Phil Laude sind verlobt! Die Comedienne machte ihrem Partner in einem romantischen Lokal den Antrag – inklusive Herzballons und einem viel zu grossen Ring.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maria Clara Groppler verlobt sich mit Phil Laude

Der Antrag: Herzballons, Ring, neun Gänge beim Dinner

«Herr der Ringe»-Ring ist deutlich zu gross

Saskia Schär Redaktorin People

Das deutsche Comedy-Paar Maria Clara Groppler (27) und Phil Laude (35) ist verlobt. Groppler war es, die die Frage aller Fragen gestellt hat, welche Laude mit einem Ja beantwortet hat. «Er hatte auch, wenn ich ehrlich bin, keine wirklich andere Wahl – weil wir ziehen in zwei Tagen um», witzelt sie in ihrer Instagram-Story.

In einem Lokal, das den Anschein einer Vinothek macht, ist Groppler vor ihrem Liebsten auf die Knie gegangen, Ballone in Herzform inklusive. Im Vorfeld hat sie für den Antrag auch einen Ring organisiert, den ihr Zukünftiger stolz in die Kamera hält. Dabei erhärtet sich der Verdacht, dass Laude normalerweise nicht so der Ringträger ist und es Groppler daher an einem Vergleichsobjekt fehlte – der Ring ist Laude nämlich deutlich zu gross.

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Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es ein «Herr der Ringe»-Ring ist, der je nach Anbieter nur in einer Einheitsgrösse daherkommt. Für diese Theorie spricht Phil Laudes Kommentar unter dem Verlobungspost: «Bei ‹Herr der Ringe Ring› hatte sie mich ...». Den Abend liess das Paar bei einem Neun-Gänge-Dinner ausklingen, wie Koch Criss Casper Gross auf Instagram verrät.

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Ein lustiges Duo

Maria Clara Groppler zählt zu den bekanntesten Stand-up-Comedians Deutschlands und ist regelmässig mit ihren Bühnenprogrammen sowie in verschiedenen Comedyformaten zu sehen. 2024 nahm sie an «Let's Dance» teil, schied jedoch bereits früh aus. Phil Laude wurde als Mitglied des Comedy-Kollektivs Y-Titty bekannt. Heute ist er als Schauspieler, Autor und Comedian tätig und wurde im April mit dem Jupiter Award als bester Darsteller für die SWR-Serie «Almania» ausgezeichnet. Als Paar gehen die beiden seit sechs Jahren durchs Leben.

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