Ochsenknecht-Spross hat sich verlobt

Paukenschlag bei «Diese Ochsenknechts»: Natascha Ochsenknechts ältester Sohn hat sich verlobt. Die freudige Nachricht teilt er seiner Familie in den Ferien in Südafrika mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) verkündet seine Verlobung in TV-Show

Der Antrag kam überraschend: Seine Freundin fragte ihn bei einem Konzert

Letzte Folge von «Diese Ochsenknechts» am 26. Mai um 20.15 Uhr

Überraschende Neuigkeiten von Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36): In der finalen Folge der fünften Staffel von «Diese Ochsenknechts» verrät der älteste Sohn von Natascha Ochsenknecht (61) und Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70) ein süsses Geheimnis: Er ist verlobt!

Die aktuelle Staffel der Sky-Doku-Soap begleitet den Familienurlaub der Ochsenknechts in Südafrika. In der achten und letzten Folge sucht die Familie, die sich auch vor laufender Kamera immer wieder in Konflikte verstrickt, nach neuem Zusammenhalt. Dafür geht es gemeinsam über glühende Kohlen – und in einem Käfig hinab ins Meer, mitten zwischen hungrige Haie. Am Ende wirkt die Runde tatsächlich versöhnlicher: Bei einem gemeinsamen Strandausflug sitzt die Familie eng beieinander im Sand.

Wilson Gonzalez Ochsenknecht: «Wir haben uns verlobt!»

«Nach so einem Urlaub gehen alle erst mal wieder getrennte Wege – bis zum nächsten Jahr, wenn wir wieder in den Urlaub fahren», ergreift der sonst eher zurückhaltende Wilson plötzlich das Wort. «Ich denke, das ist ein guter Abschluss und ein neuer Anfang», sagt er und versucht damit, die Familienstreitigkeiten endgültig beizulegen. Dann lässt der Schauspieler schliesslich die Bombe platzen: «Wir wollten offiziell verkünden: Wir haben uns verlobt!»

Die Familie bricht spontan in Jubel, Applaus und fröhliches Gelächter aus. «Wer ist Trauzeuge?», will Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (34) wissen und schiebt direkt nach: «Ich biete mich gerne an!» Doch Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) winkt ab: «Ich will Trauzeugin werden!» Jimi kontert: «Ich plane den Junggesellenabschied!»

Seine Verlobte hält Wilson Gonzalez Ochsenknecht konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Zwar machte er die Beziehung im März 2023 bei «Diese Ochsenknechts» öffentlich, betonte damals jedoch, dass seine Partnerin kein Leben im Rampenlicht wolle. Im Juli 2024 wurden die beiden Eltern einer Tochter, die sie ebenfalls aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Sie hat gefragt, er hat Ja gesagt

In der finalen Folge von «Diese Ochsenknechts» verrät Wilson Gonzalez Ochsenknecht erstmals Details zu seiner Verlobung. Dabei wird bekannt, dass der Schauspieler bereits seit einem halben Jahr verlobt ist. Der Antrag ereignete sich bei einem Konzert der Lieblingsband seiner Freundin, Radiohead. Die Tickets dafür hatte Wilson ihr zuvor als Überraschung geschenkt. Doch auch er sollte an diesem Abend überrascht werden: «Sie hatte Tränen in den Augen und fragte mich, ob ich sie heiraten will», erzählt er. «Ja, und dann habe ich Ja gesagt!»

«Wilson hat einfach wieder nicht den Arsch in der Hose gehabt, und deswegen hat sie den Antrag gemacht», kommentiert Schwester Cheyenne trocken. Grundsätzlich findet sie den Schritt aber richtig: «Wir Frauen sind unabhängig, und wir können das auch.» Ihr Fazit: «Finde ich gut.»

Zu sehen gibt es die achte und letzte Folge der fünften Staffel von «Diese Ochsenknechts» ab Dienstag, dem 26. Mai, exklusiv auf Sky und Wow und bei Sky One um 20.15 Uhr.