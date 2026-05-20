Cheyenne Ochsenknecht glorifiziert Schlachttag

Cheyenne Ochsenknecht feiert auf Instagram den Schlachttag auf ihrem Hof ab. Mit Matcha in der Hand schreibt sie: «Bester Start in den Tag.» Gute Laune, wenn Tiere geschlachtet werden – ist das okay?

Darf man das oder ist das unethisch?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cheyenne Ochsenknecht (25) sorgt mit Instagram-Story vom Schlachttag für Wirbel

Video zeigt Kalb vor Schlachtung, fröhliche Emojis irritieren Follower

Ex-Model betreibt Bauernhof, setzt auf Tierwohl und moderne Haltung

Fynn Müller People-Redaktor

Model und Landwirtin Cheyenne Ochsenknecht (25) tritt in ein unethisches Fettnäpfchen. Die Tochter von Uwe (70) und Natascha Ochsenknecht (61) meldet sich am Mittwoch gut gelaunt auf Instagram. Ausgerechnet vom Schlachttag auf ihrem Hof.

«Guten Morgen vom Schlachthof», schreibt sie zu einem Selfie. Dazu Sternchen-Emojis, gute Stimmung. Gefolgt von einem Video, in dem sie fröhlich ihren Matcha präsentiert. «So starte ich am liebsten in den Tag», schreibt die Influencerin dazu. Besonders ein Video sorgt für rote Köpfe. Darin filmt sie ein kleines Kälbchen, das frei um einen Lastwagen herumläuft. Dazu schreibt sie: «Finde den Fehler.»

Respektlos und makaber?

Die Botschaft scheint unmissverständlich klar zu sein: Das Kalb sollte eigentlich bereits verladen sein. Auf dem Weg zur Schlachtung. Weil Ochsenknecht die Szene nur in der Story und nicht als Beitrag teilt, werden Kommentare ihrer Community nicht eingeblendet. Lob hätte sie dafür kaum bekommen.

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Fakt ist: Für viele Landwirte gehört der Schlachttag zum Alltag. Wer Fleisch produziert, muss sich auch mit der Tötung der Tiere auseinandersetzen. Bauern argumentieren oft, dass genau diese Nähe ehrlicher sei als der anonyme Fleischkonsum vieler Menschen im Supermarkt. Dennoch irritiert der lockere Umgangston in Ochsenknechts Storys. Vor allem in Kombination mit Emojis und fröhlichen Selfie-Momenten.

Sie verzichtet bewusst auf Jetset-Leben

Cheyenne Ochsenknecht selbst steht seit Jahren für ein modernes Bild der Landwirtschaft. Einst arbeitete sie als Model und bewegte sich in der Glamourwelt. Mittlerweile verabschiedet sie sich immer mehr von diesem Jetset-Leben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits (31) bewirtschaftet sie einen Hof und gibt in ihrer Reality-TV-Serie regelmässig Einblicke in ihr Leben zwischen Stall und Social Media.

Auch das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» beschrieb Ochsenknecht als ehemalige Model-Karrierefrau, die ihre Leidenschaft für die Landwirtschaft entdeckt habe. Besonderen Wert lege sie laut Bericht auf Tierwohl und moderne Haltung – unter anderem mit einem neu gebauten Rinderlaufstall.