Das US-Modemagazin «Vogue» hat die 55 stilprägendsten Persönlichkeiten des Jahres gekürt. Neben den internationalen Megastars wird diese Ehre 2026 auch erstmals einer deutschen Schauspielerin zuteil.

Darum gehts Das US-Magazin «Vogue» würdigt 55 stilprägende Persönlichkeiten des Jahres 2026 in zwölf Kategorien

Sandra Hüller ist die erste deutsche Schauspielerin auf der Liste, Schweizer Prominente fehlen

Coverstar ist Connor Storrie, bei den Pärchen-Looks werden Harry Styles und Zoë Kravitz genannt

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Die Mode-Würfel sind gefallen: «Vogue» hat entschieden, welche Promis 2026 in Sachen Stil den Ton angaben. Auf seiner renommierten «Best Dressed»-Liste würdigt das US-Modemagazin 55 Persönlichkeiten aus Film, Musik, Mode, Sport und Politik, die mit ihren Auftritten dieses Jahr besonders hervorstachen.

Statt auf ein klassisches Ranking setzt die Redaktion dabei auf zwölf kuratierte Kategorien. Für eine echte Premiere sorgt die Rubrik «A Red Carpet Hates to See Her Coming» – sinngemäss «Der rote Teppich zittert vor ihr».

Deutsche Modepremiere

In dieser Auswahl glänzt nämlich Sandra Hüller (48) und steht damit als erste deutsche Schauspielerin überhaupt auf der prestigeträchtigen Liste. Schweizer Prominente sucht man hingegen bislang leider vergeblich.

Ihren Durchbruch feierte Hüller 2006 im Drama «Requiem», zehn Jahre später erlangte sie internationale Bekanntheit mit der Tragikomödie «Toni Erdmann». Für ihre Hauptrolle im französischen Justizdrama «Anatomie eines Falls» (2023) erhielt sie neben dem Europäischen Filmpreis und einer Oscar- sowie Golden-Globe-Nominierung auch den César als beste Hauptdarstellerin. Sie ist nach Romy Schneider (1938–1982) erst die zweite deutsche Schauspielerin, der diese Ehrung je zuteilwurde.

2026 stand die Schauspielerin für «Der Astronaut – Project Hail Mary» an der Seite von Ryan Gosling (46) sowie für «Digger» gemeinsam mit Tom Cruise (64) vor der Kamera. Über ihr Privatleben hält sich die Schauspielerin weitgehend bedeckt. Bekannt ist lediglich, dass sie eine Tochter hat. Wie alt diese ist und ob Hüller derzeit in einer Beziehung lebt, ist öffentlich nicht bekannt.

Vom Clown zum Coverstar

Die Position des Coverstars sichert sich «Heated Rivalry»-Darsteller Connor Storrie (26). Übrigens: Bevor er als russischer Eishockeyspieler Ilya Rozanov den Durchbruch schaffte, hielt er sich als Kellner über Wasser und startete eine Ausbildung zum Clown.

In der Rubrik «Gemeinsam sind wir besser», die den besten Pärchen-Looks gewidmet ist, sind unter anderem Popstar Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) sowie Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36) aufgelistet. In den übrigen Kategorien sind Branchengrössen wie Zendaya (30), Margot Robbie (36), Céline Dion (58), Lauryn Hill (51), Jennifer Lawrence (36) oder Josh O’Connor (36) anzutreffen.