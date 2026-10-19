Dakota Johnson wurde dabei gesichtet, wie sie vor einem Tonstudio auf Machine Gun Kelly wartete. Damit ist sie nicht die erste Prominente, die dem Musiker näherkommt.

Darum gehts Dakota Johnson und Machine Gun Kelly wurden nach einem Treffen im Tonstudio gemeinsam gesehen

Laut Daily Mail schwärmt Johnson von Chemie; über gemeinsamen Nachwuchs sei gesprochen worden

Machine Gun Kelly ist zweifacher Vater; seine Verlobung mit Megan Fox endete im März 2024

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Was läuft da zwischen Dakota Johnson (37) und Rapper Machine Gun Kelly (36), dem Ex-Verlobten von Megan Fox (40)? Offenbar trafen sich die beiden in seinem Tonstudio – um anschliessend gemeinsam in einem roten Maserati davonzubrausen.

Auch hinter verschlossenen Türen soll es zwischen der «Fifty Shades of Grey»-Darstellerin und dem Musiker heiss hergehen. Die Schauspielerin schwärme von «grossartiger sexueller Chemie», wie die «Daily Mail» unter Berufung auf eine Quelle aus Johnsons Umfeld berichtete. Für die 37-Jährige soll es gar der «beste Sex ihres Lebens» sein.

Sogar über gemeinsamen Nachwuchs sollen die beiden bereits gesprochen haben. Dem Insider zufolge seien die zwei überzeugt, dass sie besonders schöne Kinder bekommen würden.

Eine Schwäche für Musiker

Dass die Tochter von Don Johnson (76) und Melanie Griffith (69) eine Vorliebe für Musiker hat, ist kein Geheimnis. Erst kürzlich scherzte sie bei «Saturday Night Live», dass sie bereits «zwei sehr öffentliche, sehr dumme Trennungen von zwei grossartigen Musikern» hinter sich habe – und nun nach einem dritten suche.

Machine Gun Kelly – bürgerlich Colson Baker – begann seine Musikkarriere Ende der 2000er-Jahre im Hip-Hop. Ab 2020 erfand er sich in Zusammenarbeit mit Blink-182-Drummer Travis Barker (50) neu und feierte Erfolge im Pop-Punk-Genre. Gelegentlich steht er auch als Schauspieler vor der Kamera.

Turbulente Vergangenheit

Der US-Amerikaner ist bereits zweifacher Vater: Seine älteste Tochter Casie (17) stammt aus einer Beziehung vor seinem Durchbruch, mit Megan Fox teilt er die gemeinsame Tochter Saga Blade (1). Überhaupt sorgte der Musiker in der Vergangenheit immer wieder mit prominenten Beziehungen für Schlagzeilen – unter seinen Ex-Freundinnen finden sich Namen wie Amber Rose (42) und Halsey (32).

Besonders seine Beziehung mit Megan Fox sorgte für Aufsehen. Die beiden lernten sich 2020 am Filmset von «Midnight in the Switchgrass» kennen, kurz nachdem sich der «Jennifer's Body»-Star von ihrem damaligen Ehemann Brian Austin Green (53) getrennt hatte. Nach einem gemeinsamen Auftritt in Machine Gun Kellys Musikvideo zu «Bloody Valentine» machten sie ihre Liebe öffentlich. Später feierten sie ihre Verlobung mit einem Ritual, bei dem sie jeweils das Blut des anderen tranken. Im März 2024, noch vor der Geburt der gemeinsamen Tochter, bestätigte Fox das Ende der Verlobung.