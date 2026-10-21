Sunday Rose Kidman-Urban, 18-jährige Tochter von Nicole Kidman und Keith Urban, ziert die Novemberausgabe der deutschen «Vogue». Darin spricht sie über Privilegien, ihre Modelpläne und ihre mögliche Zukunft in der Regie.

Darum gehts Sunday Rose Kidman-Urban ziert mit 18 Jahren das Cover der November-«Vogue» in Deutschland

Sie sagt, sie kenne ihre Privilegien durch Nicole Kidman und Keith Urban und sei dankbar dafür

Nach der Highschool zieht es sie zum Film und zur Regie

Saskia Schär Redaktorin People

Mit wehendem Haar, braunen Wanderstiefeln und in eine Outdoor-Weste gekleidet sitzt sie im hohen Gras und schaut verträumt in die Kamera: Sunday Rose (18), die älteste Tochter von Nicole Kidman (59) und deren Ex-Mann Keith Urban (58). Der Teenie ziert das Cover der Novemberausgabe der deutschen «Vogue» und spricht mit dem Magazin über seinen Alltag, seine Privilegien und seine Eltern.

Dass sie dank Mama Nicole und Papa Keith Möglichkeiten hat, die anderen verwehrt bleiben, das ist der in Nashville, Tennessee, geborenen Kidman-Urban klar. «Mir ist sehr bewusst, dass mir Chancen geboten werden, die nicht jeder haben kann, und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich diese Chancen nutzen darf.»

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Die 18-Jährige kann nicht nur beruflich durch ihre Eltern profitieren, sondern auch, was ihre Garderobe betrifft. Denn wie sie der «Vogue» erklärt, bestehe ihr halber Schrank aus Kleidern ihrer Mama. «Sie war da schon immer sehr grosszügig, wofür ich ihr sehr dankbar bin.»

Sehnt Abschluss nicht herbei

Den Traum vom Modeln hegt Sunday Rose Kidman-Urban bereits seit Jahren. «Seit ich 14 war und gerade so herausgefunden hatte, was das eigentlich ist, lag ich meiner Mom damit in den Ohren», erklärt das Nachwuchsmodel. Doch Mama Nicole bestand darauf, dass sie sich bis zum Alter von 16 Jahren gedulden müsse. Kurz darauf feierte sie auf dem Laufsteg von Miu-Miu ihr Debüt. Damit verfolgte sie dieselbe Strategie wie Heidi Klum (53), die ihre Tochter Leni (22) ebenfalls erst mit 16 Jahren der Öffentlichkeit vorstellte und modeln liess. Das Mutter-Tochter-Duo zierte das im Dezember 2020 erschienene Cover der Januar/Februar-Ausgabe der «Vogue» und sorgte damit für weltweite Schlagzeilen.

Doch zurück zu Kidman-Urban, die derzeit noch das letzte Highschool-Jahr absolviert. Der Abschluss dürfte ihretwegen gerne noch etwas auf sich warten lassen, schliesslich habe sie das Gefühl, erst gestern eingeschult worden zu sein. «Viele Leute können es kaum erwarten, aufs College zu gehen, aber ich würde es gern langsam angehen lassen und dieses letzte Schuljahr wirklich geniessen, besonders mit meinen Freundinnen und Freunden!» Was sie danach macht, ist für Sunday Rose Kidman-Urban noch nicht ganz klar. Es dürfte aber in Richtung ihrer grossen Leidenschaft gehen: «Filmemachen und besonders Regie.»

Die Novemberausgabe der «Vogue Germany» mit Sunday Rose Kidman-Urban ist ab dem 24. Oktober 2026 erhältlich.