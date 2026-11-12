RTL+ schickt zehn Singles mit wenig oder keiner sexuellen Erfahrung nach Mexiko. Bei «Virgin Island» setzen sie sich mit ihren Unsicherheiten und Wünschen rund um das Thema Intimität auseinander.

Darum gehts Am 25. November startet «Virgin Island» bei RTL+ mit sieben Folgen aus Mexiko

Fünf Frauen und fünf Männer mit wenig oder keiner sexuellen Erfahrung treffen in Mexiko aufeinander

Für Teilnehmende sind laut RTL intime Erfahrungen mit Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern möglich

Saskia Schär Redaktorin People

Am 25. November startet das Realityformat «Virgin Island – Unberührt im Paradies» bei RTL+ in die erste Staffel. Dafür reisen zehn Singles nach Mexiko, um sich mit ihren bisherigen Erfahrungen und Unsicherheiten rund um Sexualität auseinanderzusetzen. Die sieben Folgen erscheinen jeweils in der Nacht auf Mittwoch um 0 Uhr.

In einer Villa treffen fünf Frauen und fünf Männer aufeinander, die bislang wenig oder keine sexuellen Erfahrungen gesammelt haben. Sie wollen herausfinden, was sie bisher davon abgehalten hat, körperliche Nähe zuzulassen, und wie sie mit ihren eigenen Wünschen und Unsicherheiten umgehen können. Einige haben bereits Dates, Küsse oder erste intime Momente erlebt. Für andere ist all das noch Neuland.

Das Konzept der neuen Show

Die Sendung hat kein festes Ziel. Vielmehr sollen die Teilnehmer herausfinden, was sich für sie richtig anfühlt. Sie können lernen, Vertrauen aufzubauen, ihre Bedürfnisse offen anzusprechen und persönliche Grenzen zu erkennen. Wie weit sie gehen, entscheiden sie selbst.

Jede Folge behandelt ein eigenes Thema. Zu Beginn sollen die Singles ihre Hemmungen und Schamgefühle ablegen. Danach geht es um Berührungen und Dating. Weitere Episoden beschäftigen sich mit Mut, dem eigenen Körper und der Lust. Mit der Phase «Aufbruch» endet das Experiment für sie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die zehn Teilnehmenden sind zwischen 21 und 36 Jahre alt. Mit Kandidat René (30) ist auch die Schweiz vertreten, der gebürtige Würzburger lebt hierzulande. Die Singles werden von sieben Fachpersonen unterstützt. Drei davon – Ben Russell (37), Lenia Soley (31) und Ben Nordmann (37) – sind unter anderem als Sexarbeiter respektive Sexarbeiterin tätig. Für die Teilnehmenden besteht die Möglichkeit, ihre ersten intimen Erfahrungen mit «entsprechend qualifizierten Expert:innen» zu teilen, wie RTL mitteilt.

Nackt im Datingformat

In den vergangenen Jahren hat das deutschsprachige Fernsehen gleich eine ganze Reihe ungewöhnlicher Dating-Formate hervorgebracht. So geben sich in «Hochzeit auf den ersten Blick» wildfremde Menschen auf Basis wissenschaftlicher Tests direkt vor dem Traualtar das Jawort, noch bevor überhaupt das erste Date stattgefunden hat. Bei «Naked Attraction» mustern Singles ihre potenziellen Partner erst von den Füssen aufwärts Stück für Stück nackt, bevor sie dem Auserwählten zum Schluss ins Gesicht blicken.

Auch bei «Adam sucht Eva» spielt Nacktheit die Hauptrolle: Liebeshungrige Singles werden auf eine einsame Insel geschickt, wo sie die anderen Kandidaten kennenlernen – und sich dabei allesamt zeigen, wie Gott sie schuf. Während man dort also von Anfang an alles vom Gegenüber sieht, verfolgt «Love Is Blind» das genaue Gegenteil: Hier lernen und lieben sich Singles ausschliesslich über Gespräche in getrennten Kabinen und verloben sich, ohne einander jemals zu Gesicht bekommen zu haben.