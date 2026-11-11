Zuschauer entsetzt über Verhalten von Yeliz Koc' Vater

Im neuen RTL+-Format «Prominent verwandt» eskaliert der Konflikt zwischen Yeliz Koc und ihrem Vater Savas. Nach dessen Aussagen über Affären und weitere Kinder berichtet die 33-Jährige auf Instagram von Angst und Scham.

Darum gehts In «Prominent verwandt» zieht Yeliz Koc mit Vater Savas in eine Villa und erlebt Konflikte

Savas Koc spricht von 300 bis 500 Frauen und sieben Kindern, weitere weist er als Gerüchte zurück

Nach dem Streit mit Savas sagt Yeliz Koc auf Instagram, sie habe Angst gehabt und sich geschämt

Saskia Schär Redaktorin People

Das neue Reality-TV-Format «Prominent verwandt» ist diese Woche auf RTL+ gestartet. Reality-Bekanntheiten ziehen mit einem Elternteil in eine Villa und stellen sich dort verschiedenen Aufgaben. Die schwierigste für Kandidatin Yeliz Koc (33) ist, mit Vater Savas (62) auszukommen.

Zu ihrem Vater hatte Yeliz schon immer ein schwieriges Verhältnis: Mutter Andrea verliess ihn wegen seines ständigen Fremdgehens – was er sich bis heute nicht eingestehen will – als Yeliz drei Jahre alt war. In der Show schockiert der Ex-Fussballer nun mit Behauptungen über 300 bis 500 Verflossene und der Aussage, er habe «sieben Kinder oder so». Neben ihrer leiblichen Schwester Filiz hat Yeliz Koc fünf bekannte Halbgeschwister, weitere mögliche Nachkommen tut Vater Savas als «Gerüchte» ab.

Dass es tatsächlich noch mehrere Kinder von ihm geben könnte, ist nicht ausgeschlossen. Schliesslich hält er nichts von Verhütung. So erinnert er sich an eine einstige Bekanntschaft, mit der er während einer Club-Nacht intim geworden war. Verhütet hat er dabei nicht. «Damals gabs diese Gummis noch nicht», witzelt er. Zum Lachen ist jedoch niemandem zumute, ganz im Gegenteil. Aus dem Stelldichein mit der Prostituierten entstand ein Kind, das mit seinen geschätzten 30 Jahren zwei Jahre jünger als Yeliz Koc ist. «Dann habe ich Mama doch betrogen, oder wie?», fragt er lachend.

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«Es tut unglaublich weh zu sehen, wie er mit dir spricht»

Dass er frisch verheiratet ist, hindert Savas Koc vor Ort nicht daran mit Eva-Maria Herz, der Mutter von Reality-TV-Sternchen Jana-Maria Herz, zu flirten. Das abendliche Gespräch zwischen den beiden ist so laut, dass es Yeliz Koc vom Schlafen abhält. Sie bittet ihren Vater, etwas ruhiger zu sein. Der rastet daraufhin völlig aus, fragt sie immer wieder, was sie denn von ihm wolle, kommt ihr dabei viel zu nahe und beleidigt sie aufs Übelste auf Türkisch. Sie lässt sich von ihrem drohenden und aufbrausenden Vater nicht einschüchtern und auch nicht zurückdrängen.

Die Zuschauer zeigen sich von ihrer Reaktion tief beeindruckt und von seinem Verhalten tief schockiert. «Toll, wie du dich ihm entgegengestellt hast. Es tut unglaublich weh zu sehen, wie er mit dir spricht», «Savas ist nicht mein Vater, ich möchte den Kontakt trotzdem bitte abbrechen. Yeliz, ich bin geschockt», «Diese Folge hätte eine Triggerwarnung gebraucht», oder «Bin so geschockt, wie dein Vater auf dich losging und brüllte. Grossen Respekt für deine Courage», sind nur einige der Kommentare, die sich unter ihrem letzten Post finden lassen.

«In Grund und Boden geschämt»

Auf Instagram bezog Yeliz Koc später Stellung: Nach den intimen Enthüllungen ihres Vaters habe sie sich bereits «in Grund und Boden geschämt». Als die Situation dann eskalierte, sei es für sie der reinste Albtraum gewesen, zeitgleich seien ihr Tausend Gedanken durch den Kopf: «Fang nicht an zu weinen. So hat sich deine Mutter immer gefühlt, so haben sich ganz viele andere Menschen immer gefühlt, nur dass sie wahrscheinlich die Möglichkeit gar nicht mehr hatten, irgendwas zu sagen.» Auch wenn sie nach aussen gefasst gewirkt habe, habe sie «wirklich Angst» gehabt – für sie «einer der schlimmsten Momente».

Ob sich das Vater-Tochter-Verhältnis in den kommenden Folgen noch kitten lässt, bleibt abzuwarten.