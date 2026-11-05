Nach den Dreharbeiten zu «Love Island V.I.P.» soll Yasin Mohamed seine damalige Mitstreiterin Sophie Imelmann vergewaltigt haben. Nun ist der Reality-Star von einem Gericht schuldig gesprochen worden.

Darum gehts Yasin Mohamed (35) wegen Vergewaltigung zu 1 Jahr 8 Monaten Bewährung verurteilt

Vorfall nach «Love Island VIP»-Dreharbeiten 2024 in Griechenland mit Sophie Imelmann

Zusätzlich 200 Stunden gemeinnützige Arbeit, Urteil noch nicht rechtskräftig

Der Reality-TV-Darsteller Yasin Mohamed (35) ist wegen Vergewaltigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht München sah es als erwiesen an, dass er seine damalige Mitstreiterin Sophie Imelmann (30) nach den Dreharbeiten zu «Love Island VIP» in einem Hotelzimmer in Griechenland gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen hatte.

Wie die «tz» berichtet, verhängte das Gericht am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Zusätzlich muss Mohamed 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Die Verteidigung kündigte Rechtsmittel an. Sie hatte zuvor auf Freispruch plädiert, nachdem die Staatsanwaltschaft zwei Jahre und acht Monate Haft gefordert hatte.

«Es war ein Übergriff, das wollen wir hier nicht kleinreden», sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung. «Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung.» Das Gericht sei überzeugt, dass Mohamed ein deutliches Nein von Imelmann wahrgenommen und verstanden habe. Dennoch habe er sich darüber hinweggesetzt.

Vorfall nach Dreharbeiten in Griechenland

Der Vorfall soll sich im Sommer 2024 nach den Dreharbeiten zur RTLzwei-Datingshow «Love Island VIP» ereignet haben. Mohamed und Imelmann hatten sich in der Sendung kennengelernt und diese gemeinsam als Paar verlassen. Nach einem Streit sollen beide in getrennte Hotelzimmer gegangen sein. Imelmann suchte später Mohameds Zimmer auf, um die Auseinandersetzung zu klären.

Dort kam es zunächst zu einvernehmlichen Küssen und körperlicher Nähe. Imelmann habe jedoch deutlich gemacht, keinen Geschlechtsverkehr zu wollen. Nach ihrer Schilderung vor Gericht habe sie Angst vor einer Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten gehabt. Trotzdem sei Mohamed zweimal ohne Kondom in sie eingedrungen, berichtet die «tz».

Mohamed bestritt die Vorwürfe. Seine Verteidigung erklärte, er habe die Situation als einvernehmlich wahrgenommen.

Sophie Imelmann bricht nach Urteil in Tränen aus

Das Gericht bezeichnete den Fall als «stark untypische Vergewaltigung». Das Geschehen sei von einem «sehr ambivalenten Verhalten» geprägt und in eine möglicherweise entstehende Beziehung eingebettet gewesen. Das ändere jedoch nichts daran, dass ein Nein zu respektieren sei. Auch einvernehmliche sexuelle Handlungen bedeuteten nicht automatisch die Zustimmung zu weiteren Praktiken.

Nach der Urteilsverkündung brach Imelmann im Gerichtssaal in Tränen aus. «Ich bin unfassbar erleichtert und am Ende meiner Kräfte», sagte sie dem «Berliner Kurier». Mohameds Verteidigung kündigte unmittelbar an, gegen die Entscheidung vorzugehen. Das Urteil ist deshalb noch nicht rechtskräftig.

Reality-TV-Star Yasin Mohamed (33) sollte vergangenes Jahr ins Dschungelcamp ziehen, der Vertrag soll bereits unterschrieben worden sein. Doch dann kamen Vorwürfe der sexuellen Gewalt von Imelmann auf. Mohamed wurde von RTL fallengelassen.

Eigene Aussagen, die er in der ARD-Sendung «deep und deutlich» getätigt hat, trugen zu der Situation bei. Er sprach über seine Alkoholexzesse und meinte: «Ich habe schwere Schäden bei Frauen hinterlassen».