Prinz Philippos und Nina Flohr verkünden süsse Neuigkeiten: Das griechische Prinzenpaar hat einen Sohn bekommen. Ausgetragen wurde ihr erstes Kind von einer Leihmutter in den USA.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Philippos und Nina Flohr feiern Geburt ihres Sohnes Kimon Thomas

Der Junge wurde am 27. Juli 2026 durch Leihmutter in USA geboren

Sein Name ehrt Grossväter Thomas Flohr (66) und König Konstantin II

Prinz Philippos von Griechenland und Dänemark (40) und seine Schweizer Ehefrau Nina Flohr (39) freuen sich über ihren ersten Nachwuchs. Ihr Sohn Kimon Thomas Konstantinos kam am 27. Juli 2026 in den USA mithilfe einer Leihmutter zur Welt.

In einem Statement dankte das Paar der Leihmutter und ihrer Familie, «dass sie sie auf dieser besonderen Reise begleitet haben.» Auch dem medizinischen Team danken sie herzlich für die Unterstützung. Die frischgebackenen Eltern geniessen aktuell die ersten gemeinsamen Wochen in London.

Das Paar zeigt sich «überglücklich», mit ihrem Sohn dieses neue Kapitel in ihrem Familienleben zu beginnen».

Die Namen erinnern an die beiden Grossväter

Die Namen des Jungen tragen eine persönliche Bedeutung: Während «Thomas» eine Hommage an Ninas Vater, den VistaJet-Gründer Thomas Flohr (66), ist, erinnert «Konstantinos» an Philippos’ 2023 verstorbenen Vater, König Konstantin II. Philippos ist dessen jüngstes Kind aus der Ehe mit Anne-Marie (80). Die Monarchie wurde in Griechenland 1973 abgeschafft.

Hochzeit mit Royals

Das Datum der Bekanntgabe war offenbar ebenfalls kein Zufall: Am 1. September jährt sich die Verlobung des Paares zum sechsten Mal. Geheiratet hatten Prinz Philippos und Nina Flohr zunächst im Dezember 2020 standesamtlich in St. Moritz, im Oktober 2021 wurde das grosse Fest in der Kathedrale von Athen vor zahlreichen royalen Gästen nachgeholt. Unter ihnen waren unter anderem die spanische Altkönigin Sofía und Prinzessin Beatrice.

Ihr Privatleben schirmen die beiden sonst eher von der Öffentlichkeit ab. Der Prinz und die Unternehmerin leben in einem Stadthaus in London.