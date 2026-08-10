Aubrey Plaza hat eine Tochter bekommen. Das Kind soll bereits Ende Juli zur Welt gekommen sein. Fotos zeigen die Schauspielerin nun mit dem Neugeborenen auf dem Arm in New York. Vater ist ihr Partner Christopher Abbott.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aubrey Plaza (42) hat Ende Juli ihr erstes Kind bekommen

Vater ist Schauspieler Christopher Abbott, offiziell bestätigt wurde es nicht

Paar lernte sich 2019 kennen, Baby war ursprünglich für Herbst erwartet

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Aubrey Plaza (42) darf sich über Nachwuchs freuen: Ihr erstes Kind soll bereits in der letzten Juliwoche zur Welt gekommen sein, wie das US-Portal TMZ unter Berufung auf Personen aus dem direkten Umfeld der Schauspielerin berichtet. Vater des Mädchens ist ihr Partner, der Schauspieler Christopher Abbott (40). Ein offizielles Statement des Paares gibt es bislang nicht.

Aufnahmen aus New York sprechen aber eine deutliche Sprache: Sie zeigen Plaza am Sonntag mit dem Neugeborenen auf dem Arm, das in eine Decke eingewickelt ist. Kurz zuvor hatte sich der «Parks and Recreation»-Star eine Broadway-Vorstellung von «Death of a Salesman» angesehen, die letzte Aufführung ihres Partners.

Schwangerschaftsverkündung im April

Dass Plaza ein Kind erwartet, hatte ein Sprecher im April bestätigt. Damals hiess es, das Baby werde im Herbst erwartet. In den Monaten danach hatte Plaza ihren Babybauch nicht versteckt und sich damit auch auf dem roten Teppich gezeigt. «Ich wollte schon immer wissen, wie das alles so ist, wisst ihr? Diese ganze Sache scheint einfach so interessant», erklärte sie im Podcast «Smartless» über ihre Mutterschaft.

Kennenlernen bei der Arbeit

Sowohl für die «White Lotus»-Darstellerin als auch für ihren Partner ist es das erste Kind. Die beiden lernten sich 2019 am Set zum Film «Black Bear» kennen. Von Oktober 2023 bis Januar 2024 standen sie zudem zusammen in dem Off-Broadway-Stück «Danny and the Deep Blue Sea» auf der Bühne.

Aubrey Plaza war zuvor mit dem Drehbuchautor und Regisseur Jeff Baena verheiratet. Im September 2024 trennte sich das Paar nach vier Jahren Ehe, wenige Monate später starb Baena. Im April wurde ihre neue Beziehung öffentlich.

Einem grossen Publikum wurde Plaza als mürrische Praktikantin April Ludgate in der Comedyserie «Parks and Recreation» bekannt. 2023 folgte für ihre Rolle in der zweiten Staffel von «The White Lotus» eine Emmy-Nominierung als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. Zuletzt war sie in «Agatha All Along» zu sehen, ausserdem gehört sie zu den Schöpfern der Animationsserie «Kevin».