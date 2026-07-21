Luke Mockridge ist erstmals Papi geworden

Luke Mockridge ist zum ersten Mal Vater geworden. Auf Instagram verkündet der Komiker und Moderator die freudige Nachricht. Fans und Promi-Kollegen gratulieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luke Mockridge (37) verkündet auf Instagram seine Vaterschaft mit Babyfoto

Gerüchte über Nachwuchs seit Frühling, Hochzeit 2025 in Kanada gefeiert

Mockridge zeigt Neuanfang: Nach Rückzug wieder öffentlich, viele Glückwünsche

Fynn Müller People-Redaktor

Luke Mockridge (37) teilt am Dienstagabend ein Bild, das keine Fragen mehr offenlässt: Seine Hand liegt neben der eines Babys auf den Tasten. Dazu schreibt er: «Du spielst. Ich begleite». Der Comedian ist zum ersten Mal Vater geworden.

Ganz überraschend kommt die Nachricht nicht. Bereits vor wenigen Tagen war Mockridge mit Kinderwagen in seiner Heimatstadt Köln gesichtet worden. Gerüchte um Nachwuchs machten schon im Frühjahr die Runde. Offiziell bestätigt hatten er und seine Frau Jenny es bis jetzt aber nie.

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Comeback nach schwierigen Jahren

Für Mockridge ist es ein Neuanfang mit Ansage. Nach Jahren voller negativer Schlagzeilen und einem Rückzug aus der Öffentlichkeit steht der 37-Jährige inzwischen wieder auf der Bühne und teilt nun private Momente, wie man sie von ihm lange nicht gesehen hat.

Die Glückwünsche lassen nicht lange auf sich warten: Unter dem Foto sammeln sich Kommentare wie «Eine tolle Zeit und viel Spass als kleine Familie» oder «Was für schöne News». Auch Promi-Kollegen gratulieren dem frischgebackenen Papa und seiner Frau.

Seine Partnerin meidet Öffentlichkeit

Über Jenny, gelernte Maskenbildnerin, ist bis heute wenig bekannt. Sie meidet die Öffentlichkeit konsequent. Dass die beiden überhaupt verheiratet sind, bestätigte erst Anfang des Jahres ihre enge Freundin Joyce Ilg im RTL-Interview: «Ja, es stimmt, sie sind super happy und so ein wundervolles Paar», so die Schauspielerin, die weiter schwärmte: «Lukes Frau ist einer der tollsten, weisesten, liebevollsten Menschen, die ich kenne, und ich freue mich sehr, dass die beiden ihr Glück gefunden haben und sich so guttun.»

Geheiratet haben die beiden demnach bereits im vergangenen August in Kanada, der Heimat von Mockridges Vater, im kleinen Kreis. Jetzt ist die kleine Familie offiziell komplett.