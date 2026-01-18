Luke Mockridge (36) kehrte von seinen Ferien auf Sri Lanka zurück und fand an seinem Zuhause Einbruchsspuren vor. Der Täter ist jedoch kläglich gescheitert und hat die Tür noch sicherer gemacht – sehr zur Belustigung des Komikers.

Der deutsche Komiker Luke Mockridge (36) hat die vergangenen eineinhalb Wochen in wärmeren Gefilden verbracht. Seinen Auslandsaufenthalt teilte er auf Instagram – was er nun scheinbar etwas bereut. «Was ich empfehlen kann: Urlaub in Sri Lanka. Was ich nicht empfehlen kann, ist jeden Tag zu posten, dass man Urlaub in Sri Lanka macht, weil dann wissen alle, du bist nicht zu Hause.» Diesen Fakt wollte sich eine Person zunutze machen und bei Mockridge einsteigen.

Es blieb jedoch bei einem Versuch, wie der 36-Jährige erklärt. «Wir kamen nach Hause und nicht mehr in die Tür rein, weil sie voller Einbruchspuren war und jemand versucht hatte, gewaltvoll in die Bude reinzukommen ... er hat die Tür dann aber so verbogen und verhoben, dass selbst wir nicht mehr reinkamen.» Das bringt Mockridge zu folgendem Fazit: «Du bist der schlechteste Einbrecher der Welt.» Er habe es nicht nur nicht geschafft, in die Wohnung zu kommen, nein, er habe die «ohnehin schon sehr sichere Tür noch sicherer gemacht. Respekt!».

«Wie hast du rausgefunden, wo ich wohne?»

Mockridge hat nun einen Plan ins Auge gefasst, wie er den Übeltäter ausfindig machen will. «Ich habe in den vergangenen anderthalb Wochen, in denen ich auf Sri Lanka war, 8,9 Millionen Accounts erreicht. [...] Und einer von denen bist du, schlechtester Einbrecher der Welt! Fucking Loser! Ha! Ich werde jetzt alle durchgehen, und vielleicht finde ich dich ja, du Null!» Wie genau er sich durch die unzähligen Accounts arbeiten will, um den Möchtegern-Einbrecher ausfindig zu machen, verrät er allerdings nicht.

Glück im Unglück heisst es somit für Mockridge, der im vergangenen Jahr seine Partnerin Jenny geheiratet hat. Doch eine nicht ganz irrelevante Frage bleibt: «Wie hast du rausgefunden, wo ich wohne?»

Herausfordernde Jahre liegen hinter ihm

Luke Mockridge feierte in den 2010er-Jahren grosse Erfolge als Komiker im deutschen Fernsehen. 2019 erhob seine Ex-Freundin, Podcasterin Ines Anioli (39), schwere Vorwürfe wegen sexueller Gewalt gegen ihn. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde mangels hinreichenden Tatverdachts von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Trotz der juristischen Einstellung sah sich Mockridge einem massiven öffentlichen Shitstorm ausgesetzt. Er zog sich für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurück und sprach später offen darüber, dass seine mentale Gesundheit stark unter der Situation gelitten habe. Er berichtete von Suizidgedanken und begab sich in stationäre Behandlung.

Nach seiner Rückkehr geriet er 2024 erneut in die Kritik, unter anderem wegen umstrittener Witze über Menschen mit Behinderung. Nach einer weiteren ruhigeren Phase ist Mockridge inzwischen wieder mit einzelnen Comedy-Auftritten zurück.