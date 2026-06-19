Anne Hathaway wird zum dritten Mal Mutter. Mit einem Video auf Instagram hat die Schauspielerin ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anne Hathaway (43) erwartet ihr drittes Kind mit Adam Shulman (45)

Die Schauspielerin präsentierte ihren Babybauch am 19. Juni auf Instagram

Hathaway hat bereits zwei Söhne: Jonathan (10) und Jack (6)

SpotOn Die People-Agentur

Anne Hathaway (43) wird zum dritten Mal Mutter. Die Schauspielerin hat ihre Schwangerschaft am Freitag mit einem kurzen Video auf Instagram öffentlich gemacht. Vater des Kindes ist Ehemann Adam Shulman (45).

In dem Clip betritt Hathaway in einem fliessenden weissen Kleid das Bild, die Arme zunächst vor dem Bauch verschränkt. Während im Hintergrund der Song «Baby I‹m Yours» von Barbara Lewis läuft, lässt sie die Arme sinken und gibt so ihren Babybauch frei. Anschliessend lächelt sie, umarmt ihren Bauch und verlässt den Bildausschnitt wieder. Dazu schrieb sie schlicht: «x Baby, I›m yours x», also auf Deutsch: «Baby, ich gehöre zu dir.»

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Bereits zwei Söhne

Für Anne Hathaway und Adam Shulman ist es das dritte gemeinsame Kind. Die beiden sind bereits Eltern der Söhne Jonathan (10) und Jack (6). Geheiratet hatte das Paar 2012, einige Jahre später folgte der Nachwuchs: 2016 kam Sohn Jonathan zur Welt, 2019 wurde Jack geboren.

Über ihr Familienleben sprach die Schauspielerin erst im Mai in einem Interview mit dem Magazin «Elle». Über ihre beiden Söhne sagte sie damals «People» zufolge: «Sie sind in dieser wirklich schönen Phase, in der wir alle gerne zusammen abhängen, was sich, wie ich weiss, ändern kann.» Deshalb, so Hathaway, lebten ihr Partner und sie ganz im Moment. «Adam und ich saugen es auf. Ich habe die wunderbarste Zeit mit meiner Familie, lebe in der Stadt meiner Träume und beruflich läuft es wirklich, wirklich gut.» Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: «Ziemlich unverschämterweise habe ich also eine grossartige Zeit, während alles andere in Flammen aufgeht.»

Beruflich 2026 erfolgreich

Hathaway, die in diesem Jahr unter anderem schon in der späten Fortsetzung «Der Teufel trägt Prada 2» auf der Kinoleinwand zu sehen war, wird in rund einem Monat auch in Christopher Nolans (55) «Die Odyssee» mitwirken. Sie spielt hier Penelope, die Ehefrau des Odysseus.