Anne Hathaway in ihrer ikonenhaften Rolle als Andy Sachs in «The Devil Wears Prada 2».

Der Film soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen

Anne Hathaway (42) ist nach fast zwei Jahrzehnten in ihrer ikonenhaften Rolle zurück: als Andy Sachs in «Der Teufel trägt Prada 2». Dies hat die Oscar-Preisträgerin gleich selbst bekannt gegeben, indem sie ein Bild von sich bei den Dreharbeiten auf Instagram postete. «Andy Sachs 2025», kommentiert die Schauspielerin ihr Porträt, das sie im schwarzen Nadelstreifenanzug zeigt, und fügt den Verweis auf den Filmtitel, «dwp2» («Devil Wears Prada 2»), als Hashtag hinzu. Ihr selbstsicheres Lächeln zeigt: Andy Sachs hat sich längst aus der Rolle der «Teufels»-Assistentin befreit.

Die Ankündigung zu den Dreharbeiten versetzt Fans in den sozialen Medien in Ekstase. «Oh, mein Gott, es passiert wirklich. Kann es kaum erwarten!», schreibt ein Follower in den Kommentarspalten. «Ich freue mich schon riesig darauf, dich, Meryl und Emily im Kino zu sehen», meint ein anderer. «Wir sind definitiv bereit für Andy Sachs 2025, du siehst noch hübscher aus als je zuvor», kommentiert eine weitere.

Auch Tiktok-Video begeistert Fans

Auch auf Tiktok preist Hathaway die Fortsetzung an. Ein sechs Sekunden langes Video zeigt die Schauspielerin in blauem Pulli beim Zähneputzen. Eine klare Hommage auf den ersten Film, in dem ihre Figur zu Beginn der Handlung ebenfalls Zähne putzt. Auch auf dieses Video reagierten die Fans frenetisch.

Im Kultfilm «Der Teufel trägt Prada» von 2006 spielte Anne Hathaway die Assistentin von Chefredaktorin Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) – angelehnt an «Vogue»-Chefin Anna Wintour (75) – bei der führenden Modezeitschrift «Runway». Der Film basierte auf dem gleichnamigen Buch von Lauren Weisberger (48). Die US-Autorin arbeitete nach ihrem Studium als persönliche Assistentin von Anna Wintour, was sie zu ihrem Debütroman inspirierte.

Sequel erzählt die Geschichte weiter

Die filmische Fortsetzung des Erfolgsstreifens setzt Berichten zufolge die Geschichte des Originals fort und basiert lose auf dem Buch-Sequel «Die Rache trägt Prada: Der Teufel kehrt zurück» (2013). Erzählt wird, wie sich Miranda Priestly (Meryl Streep) mit dem Niedergang des Printjournalismus auseinandersetzen muss. Dabei trifft sie auf ihre ehemalige Assistentin Emily Charlton (Emily Blunt), die inzwischen eine einflussreiche Führungskraft ist. Welche Rolle Andy Sachs (Anne Hathaway) in der Fortsetzung spielt, ist noch offen. Berichten zufolge soll sie möglicherweise zu «Runway» zurückkehren. Der erste Film endete damit, dass sie das Magazin für einen Job bei einer Zeitung verliess.

Neben Anne Hathaway und Meryl Streep werden auch Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) erneut in ihren Rollen zurückkehren. «Der Teufel trägt Prada 2» soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen.