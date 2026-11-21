Robert Pattinson ist der neue 007 – und wird dafür fürstlich entlohnt. Der «Twilight»-Star soll für drei Filme bis zu 82 Millionen Franken kassieren.

Darum gehts Berichten zufolge wird Robert Pattinson der neue James Bond

Für drei Filme sind 82 Millionen Franken im Gespräch

Fans reagieren gespalten; das Studio schweigt zu den Summen

Fynn Müller People-Redaktor

Rekordsumme für den neuen James Bond! Wie die britischen Medien «Mirror» und «Daily Mail» berichten, soll Robert Pattinson (40) für seine Rolle in den drei neuen Bond-Filmen bis zu 82 Millionen Franken bekommen. Bereits für seinen ersten Screentest habe er knapp 900'000 Franken erhalten.

Gemäss Insidern hat Pattinson mit Amazon MGM Studios einen Vertrag für drei Filme abgeschlossen, der ihm die Mega-Summe von 82 Millionen Franken einbringen soll. Damit erreicht er bereits zu Beginn seiner Bond-Karriere ein Gehaltsniveau, das sein Vorgänger Daniel Craig (58) erst mit den letzten beiden 007-Filmen «Spectre» und «Keine Zeit zu sterben» nach jahrelangem Erfolg erreichte.

Zusätzlich hat der «Batman»-Star eine Sonderklausel durchgesetzt: Während andere Kandidaten einen Vier-Filme-Vertrag akzeptieren sollten, sichert sich Pattinson die Freiheit, nach drei Filmen neu zu verhandeln. PR- und Branchenexperten gehen davon aus, dass Pattinson durch Gewinnbeteiligungen an den Kinoerlösen sowie durch exklusive Werbeverträge mit Luxusmarken wie Uhren-, Anzug- und Sportwagenherstellern zwei weitere Millionen einnehmen könnte. Das Studio schweigt offiziell zu den kolportierten Summen.

Neuer Bond sorgt für Wirbel

Die Entscheidung, Pattinson als neuen Bond zu verpflichten, kommt nicht bei allen Fans gut an. Während die einen jubeln, können andere die Verpflichtung des «Twilight»-Stars überhaupt nicht nachvollziehen.

Über 60'000 Mal wurde der Beitrag der Bekanntmachung in den ersten 15 Stunden kommentiert. Die Meinungen könnten unterschiedlicher kaum sein. «Ich liebe ihn, aber gab es wirklich keinen anderen Schauspieler auf der Welt?», fragt ein User. Ein anderer schreibt: «Stell dir vor, man muss Bond neu besetzen, während es Henry Cavill gibt – und macht stattdessen das. Der Fehlgriff des Jahrhunderts!» Manche finden Pattinson schlicht zu bekannt.

Es gibt aber auch jede Menge Fans, die hinter Pattinson stehen. «Zuerst Batman und jetzt James Bond – unglaublicher Lebenslauf», heisst es. Andere feiern den Briten als «Ikone der Gen Z».