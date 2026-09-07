Til Schweigers Töchter blamieren sich bei Quiz-Sendung

Til Schweigers Töchter Luna und Lilli Schweiger versuchten sich erneut in der Sendung «Schlag den Star». Bei der Quiz-Runde bekleckerten sie sich allerdings nicht mit Ruhm.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luna und Lilli Schweiger verlieren erneut bei «Schlag den Star»

Lilli blamiert sich: Sie hält Ringo Starr für ein Aerosmith-Mitglied

Schweiger-Schwestern unterliegen den Pahde-Zwillingen nach mehreren Quiz-Fehlern

Silja Anders Redaktorin People

Luna (29) und Lilli Schweiger (28) wollten es erneut bei «Schlag den Star» wissen und 100'000 Euro absahnen. Doch am Wissen haperte es etwas bei den Schwestern. Das scheint Vater Til Schweiger (62) schon vorher kommen sehen zu haben. Er sass im Publikum und auf die Frage, ob er ein gutes Gefühl habe, was den möglichen Sieg seiner Mädels anbelangt, kommt nach einigem Zögern zwar ein «Ja», doch Unterstützung sieht anders aus.

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Moderator Matthias Opdenhövel (56) fragt, warum das Gefühl diesmal besser sei als beim letzten Mal. Schweiger: «Schlechter kanns ja nicht werden.» Autsch, da wünschten sich die Töchter sicher, etwas anderes von ihrem Vater zu hören. Wir erinnern uns: Beim letzten Mal verloren Luna und Lilli Schweiger bei «Schlag den Star» gegen «Team Glamour», besser bekannt als Shania (22) und Davina Geiss (23).

Ringo Starr wird zum Aerosmith-Mitglied

Auch diesmal wollte es mit dem Sieg nicht klappen. Das lag allerdings nicht am Wissensquiz, in dem die Schweiger-Schwestern ihre Kontrahentinnen Valentina und Cheyenne Pahde (31) hinter sich liessen. Eine Glanzleistung war diese Runde allerdings trotzdem nicht. Zunächst fängt es noch gut an. Die Hauptstadt von Thailand benennt Lilli richtig als Bangkok. Es folgen die richtigen Antworten Herz – als Blut pumpendes Organ – und George Washington als erster Präsident der Vereinigten Staaten.

In Sachen Musik hört das Wissen dann aber auf. Die Frage, mit welcher legendären Band Ringo Starr berühmt wurde, beantwortet Lilli Schweiger mit «Aerosmith?». Gesucht ist aber logischerweise die wohl berühmteste Boyband der Welt, die in Liverpool ihre Anfänge hatte: die Beatles. Als die Auflösung kommt, muss auch Lilli Schweiger einsehen, dass ihre Antwort etwas blamabel war. «Oh mein Gott, ist das peinlich. Aber ich finde die Musik eh nicht so geil», erklärt sie.

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Trotz allem gewinnen die Pahde-Schwestern

Gegnerin Valentina Pahde macht es aber nicht besser. Denn sie denkt, Ringo Starr sei Teil der Toten Hosen gewesen, und versucht sich mit ihrem Geburtsjahr 1994 rauszureden. Im Gegensatz zu Lilli Schweiger verpatzt sie allerdings auch die Thailand-Frage. Pahde hält Vietnam für die thailändische Hauptstadt.

Es half den Schweiger-Schwestern am Ende alles nichts und sie mussten sich erneut bei «Schlag den Star» geschlagen geben.