Dass Luna Schweiger vergeben ist, gab sie bereits im Februar bekannt. Jetzt verrät sie, um wen es sich bei ihrem neuen Freund handelt und was sie verbindet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luna Schweiger (29) und Springreiter Lucas Wenz seit Dezember ein Paar

Beide teilen die Leidenschaft für Springreiten und verbringen fast täglich Zeit

Schweigers Dating-Show geplatzt, da sie sich privat verliebt hatte

Luna Schweiger (29) macht ihre Beziehung zu dem Springreiter Lucas Wenz öffentlich. In einem Interview mit der «Gala» gibt das Paar erste Einblicke. Wenz erklärt auf die Frage, ob es Liebe auf den ersten Blick war: «Ja, das ging relativ schnell.» Die beiden lernten sich der Zeitschrift zufolge im November kennen. «Wir wollten nicht mehr ohne einander sein – und das ist bis heute so geblieben», so Wenz. Er besuche sie regelmässig in Hamburg, sie reise wiederum zu ihm nach Elmshorn. «Also seit unserem Kennenlernen haben wir uns fast jeden Tag gesehen», ergänzt Schweiger.

Beide sind im Reitsport aktiv

Die beiden verbindet die Leidenschaft für den Reitsport. Dass sie beide das Springreiten lieben, erleichtere einiges. «Ich bin so viel unterwegs, habe weniger frei als andere, und wenn Luna kein Interesse oder Spass daran hätte, wäre das, glaube ich, schwierig», erklärt Wenz. Nicht nur das hätten sie gemeinsam. Sie seien «beide Familienmenschen», fügt Schweiger hinzu.

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Der gemeinsame Alltag spielt sich jedoch nicht nur rund um den Sport ab. «Wenn wir nicht im Reitstall mit den Pferden sind, kuscheln wir abends mit unseren Hunden und schauen einen Film zusammen», erzählt die Schauspielerin und Springreiterin. Ausserdem treffen sie sich mit Freunden oder gehen gemeinsam aus. «Lucas hat schon meine Freunde kennengelernt», verrät die älteste Tochter von Til (62) und Dana Schweiger (58).

Auch mit ihren Grosseltern aus Amerika hat er bereits Bekanntschaft gemacht, ebenso mit ihren beiden Schwestern Emma (23) und Lilli (27), sowie mit ihrer Mutter Dana. Ob er auch Vater Til kennengelernt hat, dazu ist bei «Gala» nichts zu lesen.

Paar ist seit Dezember liiert

Luna Schweiger erklärte im Februar auf Nachfrage der «Bild»-Zeitung, dass sie sich «privat verliebt» habe. Deshalb sei eine geplante Dating-Show ins Wasser gefallen. Zuvor wurde bereits spekuliert, dass sie die neue RTL-«Bachelorette» hätte werden sollen. «Während sich das Format ewig hingezogen hat, habe ich mich einfach im echten Leben verliebt. Ohne Rosenzeremonie, dafür mit Reitstiefeln», so Schweiger. Vergeben sei «seit Dezember». Den Namen ihres Partners verriet sie damals nicht, gab aber preis: «Er ist Reiter, geduldig, ruhig und komplett stressresistent. Wer Pferde aushält, schafft auch mich.»

Vor Wenz war Schweiger mit dem einstigen Fussballer und Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt, Kevin Feucht (31), liiert. Ihre Beziehung machten die beiden im Mai 2022 öffentlich, knapp ein Jahr später bestätigte Schweiger die Trennung. Bis heute sollen sie sich gut verstehen und haben auch nach dem Liebes-Aus gemeinsam an mehreren Projekten gearbeitet.