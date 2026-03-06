Bei der ARD-Quizshow «Wer weiss denn sowas?» wirkte Schauspielstar Til Schweiger passiv und wortkarg. Auf Social Media kommt sein Verhalten alles andere als gut an.

Was ist nur mit Til Schweiger los?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Til Schweiger (62) fiel in ARD-Quizshow durch Desinteresse und Schweigen auf

Fans spekulieren auf Instagram über Schweigers Verhalten, teils Kritik und Spott

Das Duo verlor, nächste Sendung heute um 18 Uhr mit neuen Gästen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der deutsche Schauspielstar Til Schweiger (62) bekommt nach seinem Auftritt in der ARD-Quizshow «Wer weiss denn sowas?» sein Fett weg. Während Teamkollege Wotan Wilke Möhring (58) trotz Einsatz keinen Erfolg verbuchen konnte, wirkte der Schauspieler auffallend teilnahmslos.

Fans lassen ihrer Irritation auf Instagram freien Lauf. «Sehr desinteressiert, gelangweilt und wortkarg», kommentiert ein Zuschauer auf Instagram. Ein anderer fragte: «Wieso wurde so jemand eingeladen?»

Schweiger, eigentlich als charismatischer Publikumsliebling bekannt, liess bei der Show jede Dynamik und Interaktion mit Möhring vermissen. «Til ist nicht anwesend ... was ist da los?», wundert sich eine Zuschauerin. Ein Fan mutmasst sogar, dass Schweiger «leider besoffen oder abwesend» gewesen sei. Ein weiterer Nutzer scherzte: «So hart hat Wotan noch nie gearbeitet in der Sendung.» Schliesslich entschied Möhring einige Fragen sogar eigenständig, da Schweiger kaum in die Diskussion eingriff.

Am Ende hatte das Duo keinen Erfolg: Die Konkurrenz, bestehend aus Tom Wlaschiha (52) und Bernhard Hoëcker (55), entschied die Sendung für sich. Bereits heute Freitag um 18 Uhr geht «Wer weiss denn sowas?» in die nächste Runde. Moderator Kai Pflaume (58) lädt erneut zwei prominente Gäste ins Studio: Moderator Joko Winterscheidt (47) und Autorin Katrin Bauerfeind (43) stellen sich den kniffligen Fragen.