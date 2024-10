Til Schweiger liegt schon wieder im Spital

Til Schweiger soll schon wieder im Krankenhaus liegen. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Es ist nicht sein Jahr: Til Schweiger (60) geht seit Monaten in den verschiedenen Kliniken rein und raus. Im August 2023 zog er sich eine Wunde am Bein zu, in die Keime geraten sind, musste in der Folge im April auf Mallorca mit einer schweren Sepsis ins Krankenhaus gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt stand sogar eine Amputation im Raum.

Die Blutvergiftung überstand er und auch sein Bein konnte er behalten. Doch er kämpft gegen sein offenes Bein. Nun will die «Bild» wissen, dass sich der Schauspieler schon wieder im Krankenhaus, genauer gesagt in der Berliner Charité, befindet.

Der Grund? Seine Prostata. Laut der Zeitung, die sich auf Informationen aus dem engeren Umfeld Schweigers stützt, habe er allerdings keinen Prostata-Krebs, viel mehr leide er wahrscheinlich unter einer vergrösserten Prostata. Dies hat einen häufigeren Gang zur Toilette zur Folge und ist bei Männern ab einem gewissen Alter nicht unüblich.

Herz-Operation steht an – doch er muss erst noch ganz gesund werden

Eine Operation ist im Falle einer vergrösserten Prostata laut Urologe Tobias Jäger (51) möglich, allerdings sei dies «immer die letzte Option».

Welchem Eingriff sich Schweiger genau unterzieht, ist nicht bekannt. Bekannt ist allerdings, dass sich der Schauspieler eigentlich am Herzen operieren lassen müsste. Genauer gesagt, muss er sich einen Stent implantieren lassen. Doch dieser Eingriff wurde im Mai erstmal auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben, da Schweiger da noch immer unter seinem offenen Bein litt.

Die Herz-Operation wird erst dann durchgeführt, wenn das Bein vollständig verheilt ist und Til Schweiger auch genügend fit für einen Eingriff am Herzen ist. Gegenüber Bild wollte sich der Vater von vier Kindern nicht äussern.